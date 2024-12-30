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مستعمرون يعتدون على أراضي المواطنين في مسافر يطا

12/30/2024 3:10:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- اعتدى مستعمرون، اليوم الإثنين، على أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد الناشط أسامة مخامرة بأن مستعمرين من مستعمرة "أفيجال" المقامة عنوةً على أراضي المواطنين شرق يطا، اعتدوا على أراضٍ
لعائلة المواطن محمد أبو عرام، بالقرب من "عين العسيرة" في منطقة "أم الشقحان" بمسافر يطا، وقاموا بأعمال تجريف وزراعة أشجار في محاولة للاستيلاء عليها.

وأشار إلى أن المستعمرين كثفوا من اعتداءاتهم على ممتلكات المواطنين في المسافر بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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