مستعمرون يعتدون على أراضي المواطنين في مسافر يطا

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل/PNN- اعتدى مستعمرون، اليوم الإثنين، على أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل.
وأفاد الناشط أسامة مخامرة بأن مستعمرين من مستعمرة "أفيجال" المقامة عنوةً على أراضي المواطنين شرق يطا، اعتدوا على أراضٍ
لعائلة المواطن محمد أبو عرام، بالقرب من "عين العسيرة" في منطقة "أم الشقحان" بمسافر يطا، وقاموا بأعمال تجريف وزراعة أشجار في محاولة للاستيلاء عليها.
وأشار إلى أن المستعمرين كثفوا من اعتداءاتهم على ممتلكات المواطنين في المسافر بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
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