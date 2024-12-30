بينكيو تفتتح أول مركز تجريبي لشاشات ألعاب زوي في الشرق الأوسط

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Editorial) افتتحت بينكيو الشرق الأوسط أول مركز تجريبي لشاشات ألعاب زوي بمنطقة الشرق الأوسط في متجر رويال فوكس المرموق بدبي، ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة لمجتمع الرياضات الإلكترونية، حيث يوفر للهواة والمحترفين مساحة مخصصة لتجربة أحدث الابتكارات في عالم الألعاب.
يسلط المركز التجريبي الضوء على شاشة الألعاب الإلكترونية الجديدة ZOWIE XL2586X التي تأتي بمعدل تحديث 540 هرتز، وشاشة ZOWIE XL2566X+ ذات معدل تحديث 400 هرتز، والمصممتين لتوفير سلاسة ووضوح واستجابة غير مسبوقة في مجال الألعاب التنافسية، حيث تُعيد هذه الشاشات المتطورة تعريف معايير الأداء وتفتح آفاقًا جديدة لعصر الرياضات الإلكترونية.
شاشة الألعاب الإلكترونية XL2566X+ مزودة بتقنيتي Fast-TN وDyAc 2
تتميز الشاشة بلوحة Fast TN بحجم 24.1 بوصة ودقة Full HD مع معدل تحديث 400 هرتز وتقنية DyAc 2، لعرض صور واضحة وحركة فائقة الدقة مع تقليل التشويش. وتقدم الشاشة رؤية أوضح مقارنةً بشاشات QHD عند ضبطها وفق الإعدادات الشائعة مثل 1280x960 في لعبة CS2 و1920×1080 في لعبة VALORANT.
وبحسب شركة بينكيو، تعمل لوحة Fast TN على تعزيز استجابة البلورات السائلة، ما يقلل من ظاهرة الصور الشبحية وتداخل الإشارات، مع تحسين أداء الألوان لتسهيل اكتشاف الأعداء. وتستخدم شاشة XL2566X+ تقنية DyAc 2 المزودة بإضاءة خلفية مزدوجة لتقليل تشويش الحركة والصور الشبحية بفاعلية، بالإضافة إلى تخفيف انبعاث الضوء للحفاظ على راحة العين أثناء الجلسات الطويلة.
وقد نظمت شركة بينكيو الشرق الأوسط حفل الإطلاق الذي احتفى بمجتمع الرياضات الإلكترونية المزدهر في المنطقة وحضرته مجموعة متنوعة من الجهات المعنية بمجال الألعاب، ومديرو المقاهي وعشاق الألعاب.
وأعرب مانيش باكشي، المدير التنفيذي لشركة بينكيو الشرق الأوسط، عن حماسه قائلاً: "يمثل افتتاح المركز التجريبي لشاشات ألعاب زوي انجازاً مهماً لشركة بينكيو في الشرق الأوسط، كما يعكس تعاوننا مع متجر رويال فوكس شغفنا المشترك بتمكين مجتمع الألعاب في المنطقة. نعمل جاهدين على تزويد اللاعبين بالأدوات المثالية لتحقيق النجاح من خلال إطلاق شاشتنا الرائدة XL2566X+ ذات معدل تحديث 400 هرتز وخططنا المستقبلية لطرح مزيد من الشاشات في عام 2025. ونحن نؤمن بأن سلسلة XL-X الجديدة من زوي ستعيد تعريف أسلوب التنافس بين اللاعبين في ساحة الرياضات الإلكترونية."
وباعتباره الموزع المعتمد لشاشات زوي إكس إل في دولة الإمارات، يلتزم متجر رويال فوكس بتوفير أفضل الحلول للألعاب والرياضات الإلكترونية في المنطقة. وصرّح شيخ محمد عمران، رائد الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة رويال فوكس، قائلاً: "نحن فخورون بتعاوننا مع بينكيو لإطلاق أول مركز تجريبي لشاشات ألعاب زوي في دولة الإمارات. تمكننا هذه الشراكة الاستراتيجية من تقديم أحدث التقنيات عبر منصة حيوية تتيح للاعبين تجربة أحدث ابتكارات زوي. سنعمل سوياً على بناء مجتمع مزدهر للألعاب يعتمد على قوة الأداء والشغف. لا يقتصر دور مركز زوي التجريبي على عرض شاشات الألعاب الرائدة من بينكيو، بل يوفر أيضاً بيئة حيوية تمكّن اللاعبين من التعرف على أحدث التطورات في قطاع الرياضات الإلكترونية."
وقد أعلنت بينكيو خلال الحفل عن خططها لتوسيع محفظتها في عام 2025 بإطلاق مزيد من شاشات الألعاب عالية الأداء لتعزيز مكانتها الريادية في مجال قطاع الألعاب.
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