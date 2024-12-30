الصين تبدا اختبار طائرة مقاتلة من الجيل السادس

(MENAFN
) في كشف مفاجئ، يبدو أن الصين قد بدأت بالفعل اختبار طائرة
مقاتلة من الجيل السادس، ذات أداء عالي وستيلث مأهولة, وعلى الرغم من أن التفاصيل حول الطائرة الجديدة لا تزال شحيحة، إلا أن تصميمها يتماشى إلى حد كبير مع الخطط السابقة للقوات الجوية الصينية فيما يتعلق بالطائرات من الجيل السادس, وبعد ساعات من ظهور الصور الأولى للطائرة، ظهرت صور وفيديوهات أخرى تظهر نموذجًا جديدًا آخر، والذي من المحتمل أن يتم إنتاجه بواسطة شركة شنيانغ لتصنيع الطائرات, يتميز هذا النموذج الجديد بصغر حجمه وعدم وجود ذيل، وتم رؤيته وهو يطير جنبًا إلى جنب مع طائرة مقاتلة من طراز(تشينجدو جاي-20اس)، والتي كانت تعمل كطائرة مرافقة خلال اختبار الطيران, يشير وجود طائرة جاي-20 إلى أن الاختبار ربما قد تم في مصنع شركة تشنغدو للطائرات(سي أي سي), على الرغم من عدم وجود أي تصريح رسمي من وزارة الدفاع الصينية أو وسائل الإعلام الرسمية.
كما أبرز ميزة في الطائرة الجديدة هي تصميمها بدون ذيل، الذي يشمل جناح دلتا معدل يمتد نحو الأنف، وجسم يشبه إلى حد ما طائرة جاي-20 من الأسفل, الأنف الواسع يشير إلى وجود مساحة لمقعدين بجانب بعضهما البعض، على الرغم من أن الرؤية المحدودة داخل المقصورة تجعل من غير الواضح ما إذا كانت الطائرة تحتوي على مقعد واحد أو ترتيب لمقعدين متتاليين, وهناك أدلة متزايدة تشير إلى أن طائرة المقاتلة الصينية القادمة قد تتميز بتصميم بدون ذيل، والذي يهدف إلى تقليل الظهور على الرادار من جميع الزوايا, وعلى الرغم من أن هذا التصميم يعزز من قدرة الطائرة على التخفي، فإنه قد يؤثر على المناورة، رغم استخدام أنظمة التحكم في الطيران المتقدمة.
كذلك تتميز الطائرة بخمس أسطح تحكم لكل جناح، وهو تصميم يعتقد أنه موجه لتعزيز القدرة على التخفي والتحمل، مع توفير مساحة كافية للوقود والأسلحة وأجهزة الاستشعار, يتضمن نظام السحب غير التقليدي للطائرة سحبًا علويًا بالإضافة إلى فتحات جانبية أسفل هيكل الطائرة، مما يشير إلى إمكانية استخدام ثلاثة محركات( دبليو اس10-سي) لتحقيق أهداف الأداء العالي, ومن المتوقع أن تلعب هذه الطائرة الجديدة دورًا مهمًا في تعزيز قدرات الصين الجوية، من خلال تحسين قدراتها على التخفي والمدى الطويل, قد تتمكن الطائرة من ضرب أهداف بعيدة عن قواعدها دون الحاجة إلى الدعم من طائرات التزود بالوقود، مما يعزز قدرتها على تنفيذ مجموعة واسعة من المهمات العسكرية, وتشير التقارير غير المؤكدة إلى أن الطائرة قد تُسمى جاي-36، كإضافة منطقية بعد طائرة جاي-35، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في برنامج الطائرات الجوية الصينية من الجيل السادس ويزيد من التنافس العالمي في الطيران العسكري.
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