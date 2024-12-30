وزارة الصحة تدين بشدة اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان

(MENAFN
) أدانت وزارة الصحة بشدة اعتقال وتعرض الدكتور حسام أبو صافية، مدير مستشفى كمال عدوان، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت, ويعد هذا الحادث انتهاكًا آخر لحقوق الإنسان وحقوق العاملين في مجال الصحة، الذين يشكلون خط الدفاع الأول لحماية الصحة العامة وتوفير الخدمات الطبية الأساسية, وفي بيان لها، طالبت الوزارة بالإفراج الفوري عن الدكتور أبو صافية ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإطلاق سراح جميع العاملين في القطاع الصحي المعتقلين
في السجون الإسرائيلية, كما جددت الوزارة مناشداتها لتوفير الحماية الكاملة للعاملين في مجال الصحة ولتوفير بيئة آمنة تمكنهم من أداء مهامهم.
وقبل اعتقاله، تم احتجاز الدكتور أبو صافية وطاقم المستشفى واستجوابهم لعدة ساعات من قبل القوات الإسرائيلية، وهي حالة أصبحت شائعة خلال الهجمات التي تشنها قوات الاحتلال على المراكز الطبية في المناطق الجنوبية, وأكدت الوزارة أن استهداف الأطباء والمرضى أو اعتقالهم لمجرد قيامهم بواجبهم الإنساني يعد انتهاكًا واضحًا لحقوقهم الإنسانية والمهنية, وعلى مدار العام الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 310 من العاملين في المجال الصحي من تخصصات مختلفة، بينما استشهد حوالي 1,060 من العاملين في القطاع الصحي، العديد منهم نتيجة التعذيب, كما أصيب المئات منهم، مما تسبب في خسائر كبيرة في الكوادر الصحية ونظام الرعاية الصحية بشكل عام.
كما اختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن أي تهديد أو هجوم على العاملين في المجال الصحي يهدد السلامة العامة وينتهك حق المواطنين في الحصول على الرعاية الطبية في بيئة آمنة ومستقرة.
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