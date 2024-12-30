(MENAFN
) من المتوقع أن يؤثر منخفض جوي على غزة، وفقًا لما ذكرته دائرة الأرصاد الجوية، ولكن هذا المنخفض يثير قلقًا عميقًا لدى السكان النازحين الذين اضطروا للفرار من منازلهم تحت وطأة الغارات الجوية المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي, ومع استمرار الصراع الوحشي في غزة، يحل الشتاء برياح عاتية تعصف بالخيام المهترئة للنازحين, هذه الخيام، التي تم إقامتها على أمل ولكنها تآكلت مع مرور الوقت، تكافح لحماية سكانها من البرد, الرياح العاتية تهدد بتدميرها، ويصبح السكان—وخاصة الأطفال—عرضة للأمراض.
كما تصف جيهان قزازات، وهي امرأة نازحة من خان يونس في جنوب قطاع غزة، المعاناة قائلة: "بقينا مستيقظين طوال الليل نحاول تثبيت الخيام حتى لا تطير بسبب الرياح القوية، بينما كان البرد يشعل أجسام الأطفال ويجعلهم يمرضون, " وأضافت أن المحظوظين هم الذين بقيت خيامهم ثابتة، بينما يواجه الآخرون خطر غرق خيامهم في البحر أو تمزقها بسبب الرياح, وتصف الحياة في الخيام بأنها لا تطاق, "أجسادنا تجمدت من البرد، ولا توجد لدينا سوى بطانيات قليلة للتدفئة, الخيام غارقة بمياه الأمطار، والرياح الباردة تتسرب إلى كل شيء," قالت قزازات, وأكدت على ندرة الموارد، حيث أن أسعار البطانيات في الأسواق مرتفعة للغاية بالنسبة للكثيرين.
ولقد دُمرت البنية التحتية لقطاع غزة بسبب الاحتلال، وحذرت اتحاد بلديات قطاع غزة من شتاء قاسي في انتظار السكان, تم تدمير حوالي 10,000 خيمة أو جرفتها مياه البحر، مما ترك الأسر النازحة دون مأوى, وتُظهر الأرقام الرسمية أن 81 بالمئة من الخيام أصبحت غير صالحة للاستخدام، حيث تم تدمير 110,000 من أصل 135,000 خيمة, ولقد حال إغلاق المعابر والحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال دون دخول الإمدادات اللازمة، بما في ذلك 250,000 خيمة وكرفان إلى غزة, ومع اقتراب منخفض جوي في الساعات القادمة، من المتوقع أن تتساقط أمطار غزيرة وتهب رياح قوية تشكل تهديدًا حقيقيًا للخيام المتبقية, وتزداد الأوضاع صعوبة بالنسبة لمليوني نازح في غزة، الذين يعيشون في ظروف مأساوية نتيجة للصراع المستمر والدمار الذي لحق بهم, ودعت الحكومة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأزمة الإنسانية ومساعدة النازحين، الذين تستمر حياتهم في خطر في مواجهة الكوارث الطبيعية والصناعية, ورغم الكارثة المستمرة، تم انتقاد المنظمات الدولية والأمم المتحدة لفشلها في اتخاذ خطوات عملية لتخفيف معاناة النازحين.
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