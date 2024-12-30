التوترات على طول الحدود السورية الإسرائيلية تتصاعد

(MENAFN
) بعد فترة هادئة نسبياً من التفاعل الإيجابي بين ضباط الجيش الإسرائيلي وقادة المجتمع السوري، تصاعدت التوترات على طول الحدود السورية الإسرائيلية في الأسبوع الماضي, أدت التظاهرات ضد وجود الجيش الإسرائيلي في الأراضي السورية، بما في ذلك الاحتجاجات بالقرب من القنيطرة، إلى وقوع اشتباكات، حيث أصيب أحد المتظاهرين بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي النار, عبر الجنود عن إحباطهم من غياب الأهداف العملياتية في المنطقة، حيث يجد العديد منهم أنفسهم متمركزين بعيدًا عن الحدود، مع قليل من التفاعل باستثناء مراقبة المدنيين المحليين.
وعلى الرغم من الوضع الهادئ نسبيًا على الأرض، إلا أن هناك مخاوف متزايدة داخل الجيش الإسرائيلي من أن تتحول الأوضاع إلى العنف, يشير الضباط إلى أنه في غياب العدو الواضح، بدأ الجنود يفقدون حافزهم من المهمة, ويُعتبر الوجود الظاهر للجيش الإسرائيلي استفزازًا، ما قد يجذب الجماعات المسلحة إلى المنطقة, هناك تقارير عن قيام مقاتلين سوريين بإنشاء نقاط تفتيش وإخفاء الأسلحة، بعضها تم الاستيلاء عليها من جيش الأسد خلال المعارك الأخيرة.
كما قد اعترفت القوات السورية بوجود العديد من مخازن الأسلحة في المنطقة، بما في ذلك الدبابات السوفيتية القديمة والصواريخ المضادة للدبابات الحديثة, شهدت عدة قرى في الجولان السوري احتجاجات ومقاومة ضد قوات الجيش الإسرائيلي، حيث رفض بعض السكان تسليم أسلحتهم, بالإضافة إلى ذلك، تلقى السكان الدروز الذين يعيشون بالقرب من الحدود تطمينات من الجيش الإسرائيلي بحمايتهم من هجمات الجماعات السلفية, تظل الأوضاع متقلبة، مع استعداد الطرفين لاحتمالية التصعيد مع استمرار تطور النزاع في سوريا.
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