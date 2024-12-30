ثلاث منظمات إنسانية دولية يصدرون تقارير حديثة تدين تصرفات إسرائيل في غزة

(MENAFN
) أصدرت ثلاث منظمات إنسانية دولية تقارير حديثة تدين تصرفات إسرائيل في غزة، ما أثار إعجاباً عالمياً، ولكن أيضاً ردود فعل سلبية من الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية.
في 4 ديسمبر، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً من 296 صفحة بعنوان "شعور كأنك دون إنسان: إبادة إسرائيل الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة", اتهم التقرير إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين, وأبرز التقرير جرائم مثل القتل، التسبب في أضرار جسدية أو نفسية شديدة، وخلق ظروف معيشية في غزة قد تؤدي إلى التدمير الجسدي للفلسطينيين، مما يفي بمعايير الإبادة الجماعية وفقاً لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948, في المقابل، رفضت إسرائيل التقرير واصفة إياه بأنه "مفبرك بالكامل وكاذب"، في حين أكدت وزارة الخارجية الأمريكية نفس الموقف ووصفت مزاعم الإبادة الجماعية بأنها لا أساس لها.
وفي 19 ديسمبر، تبعتها منظمة هيومن رايتس ووتش بتقريرها الخاص المؤلف من 179 صفحة، بعنوان "القتل والإبادة الجماعية: إسرائيل تعمد حرمان الفلسطينيين في غزة من الماء, " ركز التقرير على تدمير إسرائيل للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة، خصوصاً استهدافها للألواح الشمسية التي كانت تشغل محطات معالجة مياه الصرف الصحي وخزانات المياه الرئيسية, واتهمت هيومن رايتس ووتش إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية عبر حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى المياه بشكل منهجي، مما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص, وزارت الخارجية الإسرائيلية أكدت أن التقرير جزء من أجندة معادية لإسرائيل.
كما أصدرت منظمة أطباء بلا حدود تقريراً بعنوان "غزة: الحياة في فخ الموت", يركز على تدمير النظام الصحي في غزة والنزوح القسري للسكان, وصف تقرير المنظمة الهجمات المستمرة على المدنيين والبنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المنشآت الصحية، كجزء من حملة أوسع لتفكيك المجتمع في غزة, وأوضح الأمين العام لأطباء بلا حدود، كريستوفر لوكايير، أن النتائج تتماشى مع تقارير الخبراء القانونيين والمنظمات، مما يخلص إلى أن الإبادة الجماعية تحدث في غزة.
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