الأكراد في سوريا والمنطقة يواجهون تحديات كبيرة بسبب الديناميكيات الجيوسياسية المعقدة وتضارب مصالح القوى الكبرى

(MENAFN
) يواجه الأكراد في سوريا والمنطقة تحديات كبيرة بسبب الديناميكيات الجيوسياسية المعقدة وتضارب مصالح القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل, وعلى الرغم من طموحاتهم الطويلة في الاستقلال أو الحكم الذاتي، يواجه الأكراد ضغوطًا سياسية
وعسكرية متزايدة، ويظل مستقبلهم غير واضح في ظل التحولات الإقليمية والدولية المستمرة, وشهدت السياسة الخارجية الأمريكية تحولات كبيرة، حيث كان يُنظر إلى إدارة جو بايدن في البداية على أنها عودة إلى السياسات التقليدية بعد الاضطرابات التي شهدتها فترة ترامب, انتقد بايدن روسيا وكان داعمًا قويًا لإسرائيل، وزاد الضغط على كل من الصين وكوريا الشمالية, ومع ذلك، فقد انحرفت إدارته عن تقليد السياسة الخارجية الأمريكية الذي استمر لمدة قرن من الزمان، وذلك بتقليص دعمها لحكم الأكراد, ومع بقاء أقل من ستة أسابيع على انتهاء ولاية بايدن، هناك مخاوف من أن تتخلى إدارته عن الأكراد.
كما أكد الرؤساء الأمريكيون بشكل متواصل على حق الأكراد في تقرير مصيرهم منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، وهي مشاعر مستمدة من فترة ما بعد الحرب عندما حمل ممثلو الأكراد نقاط الرئيس ويلسون الـ14، داعين إلى الاستقلال أو الحكم الذاتي, كان الأكراد، مثل اليهود قبل تأسيس دولة إسرائيل، مثالًا كلاسيكيًا على "أمة بلا دولة", ومع ذلك، غالبًا ما أغفلت القوى العالمية حقوق الأكراد، مستخدمةً الأراضي الكردية لتحقيق مصالحها الإمبريالية والاستراتيجية, وفي عام 1919، وفي الوقت الذي شكلت فيه الطموحات البريطانية والفرنسية الشرق الأوسط، تم تهميش الأكراد، إلى جانب الأقليات العرقية والدينية الأخرى، في إطار السعي لتحقيق أهداف جيوسياسية أكبر, وقد شكل هذا السياق التاريخي تجربة الأكراد في سوريا، حيث أدت المطالب المتنافسة على الأراضي إلى صراعات معقدة ومستدامة.
واليوم في سوريا، يحجب التركيز على دمشق الحروب الأهلية المتصاعدة في أنحاء البلاد, وبينما تلعب إسرائيل وتركيا ألعابهما الجيوسياسية الخاصة، استهدفت إسرائيل حزب الله حليف الأسد بشكل استراتيجي، وقامت بضرب البنية التحتية العسكرية السورية عبر غارات جوية، مما أدى إلى تجريد الدولة السورية من قوتها ومنع أي جماعات مناهضة لإسرائيل من امتلاك الأسلحة القادرة على تهديد إسرائيل.
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