قائد عملية الانتقال في سوريا يؤكد على المعاناة الكبيرة التي عاناها السوريون على مدى 14 عامًا

(MENAFN
) أكّد أحمد الشرا، قائد عملية الانتقال في سوريا، على المعاناة الكبيرة التي عاناها السوريون على مدى 14 عامًا، واصفًا النزاع في سوريا بأنه معقد للغاية, وفي مقابلة حديثة مع قناة العربية، قال الشرا إن الحل السياسي للأزمة السورية لم يعد ممكنًا، مشيرًا إلى جهود النظام لمنع سقوط المدنيين أثناء محاولات إسقاطه, وأوضح الشرا أنه خلال العمليات العسكرية، كان الحفاظ على سلامة المدنيين أولوية، مع التخطيط بعناية لتقليل الأضرار, وأضاف أن المدن الكبرى تم دخولها دون أن يتم تهجير السكان، وظلت الخدمات الأساسية مستمرة دون انقطاع, واصفًا انتقال السلطة بأنه تم بسلاسة، مما حال دون انهيار المؤسسات، واعتبر ما حدث في سوريا "تاريخيًا".
وفيما يتعلق بالعلاقات مع الأكراد، دعم الشرا دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الجيش السوري, وأكد على أن الأسلحة يجب أن تبقى بيد الدولة فقط، وهو ما ينطبق أيضًا على قوات قسد, وأوضح أن هناك مفاوضات جارية مع قسد لحل الوضع في شمال شرق سوريا, كما أعرب عن رفض سوريا لاستخدام أراضيها كمنصة لشن هجمات حزب العمال الكردستاني(بي كاي كاي) ضد تركيا، ورفض فكرة تقسيم سوريا أو الفيدرالية, وتحدث الشرا أيضًا عن أهمية دور المملكة العربية السعودية في مستقبل سوريا، معربًا عن رغبته في التعاون في مجالات البناء والتنمية، مشيرًا إلى دور السعودية الكبير في استقرار المنطقة, وانتقد تدخل إيران في سوريا، مبيّنًا أن النفوذ الإيراني الذي دام 40 عامًا انهار في 11 يومًا فقط, واتهم الشرا إيران بتصدير ثورتها إلى سوريا مما أدى إلى الانقسامات الطائفية والحروب والفساد في المنطقة.
كما حذر الشرا من أن إسرائيل كانت تخطط للتدخل في سوريا، ولكن تدخل إيران في النزاع كان قد ضمن استقرار سوريا لعقود قادمة, كما دعا إيران إلى إعادة تقييم تدخلاتها الإقليمية، مؤكدًا أن جزءًا كبيرًا من الشعب الإيراني يريد دورًا إيجابيًا لبلاده في المنطقة, وأكد الشرا أن سوريا ترغب في علاقات مع إيران تحترم سيادتها, وأعرب الشرا في ختام حديثه عن أمله في أن تقوم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا في أقرب وقت ممكن، معتبرًا أن رفع هذه العقوبات أمر حاسم من أجل استعادة سوريا وتطويرها.
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