(MENAFN
) للوهلة الأولى، يبدو أن الفائزين والخاسرين الدوليين بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد واضحون, فقد استفادت الولايات المتحدة، وإسرائيل، وتركيا من فقدان الأسد للسلطة، بينما عانى داعموه الرئيسيون مثل روسيا وإيران وحزب الله من هزيمة كبيرة, لكن الوضع أكثر تعقيدًا، ولا يزال المشهد السياسي في الشرق الأوسط في صدمة بعد اختفاء قطعة هامة، تتمثل في الأسد، الذي كان لاعبًا رئيسيًا في الساحة, وأصبح مستقبل سوريا كدولة موحدة الآن غير مؤكد، مما يثير تساؤلات حول من سيتولى السلطة هناك وما هي سياساته, وتبدو إسرائيل كأكبر مستفيد من سقوط الأسد وضعف سوريا، وهي الدولة التي كانت خصمًا عسكريًا قويًا في السابق, في ديسمبر، تقدمت القوات البرية الإسرائيلية من المنطقة منزوعة السلاح على الحدود السورية الإسرائيلية إلى الأراضي السورية، حيث سيطرت على جزء من جبل الشيخ الذي كان تحت سيطرة سوريا, كما توسعت الغارات الجوية الإسرائيلية لتشمل مناطق من طرطوس واللاذقية على الساحل السوري إلى أطراف دمشق، مستهدفةً الأسلحة الثقيلة للجيش السوري الذي تفكك مؤخرًا.
كما يمكن لإسرائيل أن تدعي دورًا حاسمًا في سقوط الأسد، خصوصًا بسبب حربها المفتوحة ضد حزب الله منذ سبتمبر، بالإضافة إلى هجماتها على الحرس الثوري الإيراني في سوريا، مما أفقد الأسد دعم حليفين هامين, وبذلك، أصبحت إسرائيل تتمتع بهيمنة إقليمية غير مسبوقة، وقادرة على تنفيذ غارات جوية في جميع أنحاء المنطقة من اليمن إلى إيران, وقد عزز هذا الموقف الدعم غير المشروط من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقد يشهد دعمًا أكبر إذا عاد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض, قد يشعر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غضون بضعة أشهر أن ترامب سيسمح له بطرد الفلسطينيين من غزة إلى مصر وضم الضفة الغربية رسميًا, ومع ذلك، أصبحت إسرائيل في وضع أمني أقل استقرارًا اليوم مما كانت عليه قبل 18 شهرًا, إذا كانت الغارة التي شنها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 تهدف إلى تدمير الوضع السياسي الراهن في الشرق الأوسط الذي يعتبره الفلسطينيون غير مقبول وغير قابل للتحمل، فإن الغارة كانت نجاحًا هائلًا, قد تكون إسرائيل "محور المقاومة" الذي تروج له إيران ضدها، لكن آثار ذلك غير مؤكدة، ولا يعد هذا التحول الجذري الذي يتخيله البعض.
وأما بالنسبة لسوريا، فإن المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل وآخرين، يواجهون الآن نفس المعضلة: من أو ماذا سيحل محل الأسد؟ هناك الكثير من التكهنات، ولكن القليل من اليقين, لقد وضع أبو محمد الجولاني، قائد هيئة تحرير الشام المرتبطة سابقًا بالقاعدة، نفسه كقائد يحترم تنوع سوريا الديني والعرقي, ومع ذلك، فإن خطابه وأفعاله السابقة تشير إلى خلاف ذلك، حيث أدلى بتصريحات استفزازية عن الشيعة، مما أثار قلق المجتمع العلوي الذي كان ينتمي إلى فرع من الشيعة وكان يشكل النخبة الحاكمة في سوريا, ولقد استقبل الغرب بحذر الجولاني وحركته، التي كانت تعتبر "إرهابية" في وقت مضى، وهناك أيضًا دعم من مصادر غير متوقعة مثل طالبان, ومع ذلك، لم يكن الجولاني قد تم راديكالته فقط بسبب فظائع الأسد، بل أيضًا بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000, في مقابلة عام 2021، قال إنه كان في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من عمره في ذلك الوقت، وبدأ يفكر في كيفية الوفاء بواجباته والدفاع عن شعب مظلوم تحت الاحتلال والغزاة.
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