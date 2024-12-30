إسرائيل تسارع في تنفيذ خططها لتهويد القدس المحتلة

(MENAFN
) تسارع إسرائيل في تنفيذ خططها لتهويد القدس المحتلة، حيث قررت مؤخراً إقامة مشروع استيطاني ضخم في حي الشيخ جراح، عقب سلسلة من الإجراءات العدوانية في المنطقة, تشمل هذه الإجراءات هدم المباني السكنية والتجارية وفرض سيطرة على مساحات واسعة من الأراضي كجزء من استراتيجية مستمرة للاستيلاء على أحياء القدس والمناطق المحيطة بالمسجد الأقصى لصالح التوسع الاستيطاني, وتحت ضغط من اليمين الديني المتطرف، تخطط الحكومة الإسرائيلية لإنشاء مجمع ديني يهودي في حي الشيخ جراح، يتضمن مدرسة يهودية ومساكن للطلاب المتطرفين, يهدف هذا المشروع إلى تعزيز النشاط الاستيطاني وتهجير العائلات الفلسطينية من المنطقة.
كما تم الاستيلاء على الأرض، التي تبلغ مساحتها حوالي 4 دونمات، من قبل السلطات الإسرائيلية في الثمانينيات بحجة أنها "أملاك غائبين", ومنذ ذلك الحين، تم تحويلها إلى موقع استيطاني، حيث يتم بناء مشاريع استيطانية ضخمة على الأراضي الفلسطينية المصادرة, ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة موجة من الأعمال الاستفزازية من قبل المستوطنين المتطرفين، الذين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وشاركوا في طقوس تلمودية وأقاموا حلقات رقص وغناء تحت حماية القوات الإسرائيلية, هذه الأفعال جزء من الجهود الأوسع لزيادة اقتحامات المستوطنين، خاصة خلال احتفالات عيد الأنوار اليهودي "الحانوكا".
وقد زادت القوات الإسرائيلية من وجودها في القدس وحول المسجد الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين، بينما يتم منع الفلسطينيين من دخول المسجد, في الوقت نفسه، سُمح للمستوطنين بالصلاة في حائط البراق والمشاركة في إشعال شموع عيد الحانوكا, وفي غزة، تستمر الهجمات الإسرائيلية العدوانية، حيث استهدفت الغارات الجوية مستشفى "البابتيست" بعد تدمير مستشفى "كمال عدوان" في شمال غزة, وقد أسفر القصف المستمر على بيت حانون والمناطق الأخرى عن سقوط العديد من الضحايا الفلسطينيين، ليصل عدد الشهداء والجرحى إلى أكثر من 153,500، بينهم العديد من الأطفال والنساء, كما أسفر الحصار والقصف المكثف عن تدمير واسع النطاق ومجاعة أودت بحياة العشرات من الأطفال وكبار السن.
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