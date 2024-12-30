الوثائق تكشف عن تفاصيل صادمة حول العمليات الاستخباراتية لنظام بشار الأسد المخلوع في سوريا

(MENAFN
) كشفت الوثائق التي حصلت عليها صحيفة صنداي تايمز البريطانية عن تفاصيل صادمة حول العمليات الاستخباراتية لنظام بشار الأسد المخلوع في سوريا, ركز التحقيق على أساليب النظام، بما في ذلك استجواب طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، وكشف الطبيعة القمعية لشبكة المخابرات الخاصة به, وأفادت صنداي تايمز بأنها تمكنت من الوصول إلى ملفات استخباراتية من أربعة قواعد استخباراتية حكومية في مدينة حمص وفحصتها بشكل شامل, وأسفرت التحقيقات عن مقارنة بين أساليب نظام الأسد وطرق جهاز المخابرات الشرقي الألماني "شتازي"، مع التركيز على المراقبة الواسعة التي كان يمارسها النظام، بما في ذلك حتى أولئك الذين يعملون لصالحه, ووصفت هذه السجلات بأنها "شاملة للغاية"، وشملت التنصت على المكالمات الهاتفية، واختراق أجهزة الكمبيوتر، والمراقبة المباشرة للمشتبه بهم، بما في ذلك تفاصيل عادية مثل إصلاحات السيارات أو الزيارات العائلية.
كما كشفت الوثائق عن تعرض المعتقلين للتعذيب الشديد بعد وضعهم في الحبس الانفرادي, وأوضح رشيد الأبرش، وهو سجين سابق شارك في جمع الوثائق، أن مدة الحكم على السجناء كانت تتغير بناءً على عدد "الإرهابيين" الذين يمكنهم الإبلاغ عنهم, وكان من أبرز هذه الكشفات قضية طفل يبلغ من العمر 12 عامًا تم استجوابه بعد أن تقدم معلمه بشكوى ضده, كان الطفل قد مزق صورة للرئيس المخلوع وألقاها في القمامة, على الرغم من تأكيد الطفل أنه لم يكن يدرك هوية الصورة، إلا أنه خضع لأربعة أيام من الاستجواب قبل أن يتم إطلاق سراحه، لكنه ظهر في المحكمة بعد ذلك.
كذلك تقدم الوثائق لمحة عن الطبيعة القمعية لجهاز مخابرات نظام الأسد، في وقت تتغير فيه الساحة السياسية في سوريا, ففي 8 ديسمبر، سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق، مما أنهى حكم حزب البعث الذي دام 61 عامًا وحكم عائلة الأسد الذي استمر 53 عامًا, وبعد ذلك، عين أحمد الشارة، قائد الإدارة الجديدة، محمد البشير لقيادة الحكومة في تشكيل حكومة انتقالية جديدة.
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