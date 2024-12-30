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الطقس: أجواء شديدة البرودة وأمطار غزيرة وتحذير من سرعة الرياح

12/30/2024 2:09:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت دائرة الأرصاد الجوية إن البلاد تتأثر اليوم الإثنين، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويكون الجو غائماً وشديد البرودة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات من الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، ووالرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما وشديد البرودة، وتسقط زخات من الامطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
الثلاثاء: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً الى شديد البرودة، وتسقط بإذن الله الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
الأربعاء: ينحسر المنخفض الجوي وتميل الأجواء إلى الاستقرار مع بقاء الجو غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
الخميس: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وشدة سرعة الرياح، وتشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة.

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