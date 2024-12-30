الطقس: أجواء شديدة البرودة وأمطار غزيرة وتحذير من سرعة الرياح

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN- قالت دائرة الأرصاد الجوية إن البلاد تتأثر اليوم الإثنين، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويكون الجو غائماً وشديد البرودة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات من الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، ووالرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما وشديد البرودة، وتسقط زخات من الامطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
الثلاثاء: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً الى شديد البرودة، وتسقط بإذن الله الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
الأربعاء: ينحسر المنخفض الجوي وتميل الأجواء إلى الاستقرار مع بقاء الجو غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
الخميس: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وشدة سرعة الرياح، وتشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة.
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