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تساقط غزير للأمطار على العاصمة وشمال المملكة (فيديو)

12/30/2024 12:09:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بدأ تأثير المنخفض الجوي بتساقط غزير للامطار على العاصمة ومناطق شمال المملكة منتصف الليلة الماضية وفي ساعات الصباح الباكر.
وكانت قد أفادت إدارة الأرصاد الجوية بآخر تحديثاتها لحالة الطقس أن المملكة ستتأثر بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة اعتباراً من اليوم الاثنين. من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير مع طقس بارد جداً وغائم، وهطول أمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية. الأمطار قد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وحبات البرد، مما يزيد من خطر جريان السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة.
يوم الثلاثاء، يشتد تأثير الكتلة الهوائية الباردة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي. تتساقط الأمطار الغزيرة خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، مع توقع ساعات الصباح الباكر زخات ثلجية ممزوجة بالمطر على قمم جبال الشراة العالية، إضافة إلى احتمالية أمطار متجمدة لفترات قصيرة فوق قمم الجبال الشمالية والوسطى.
أما يوم الأربعاء، فمن المتوقع أن تتراجع تأثيرات الكتلة الهوائية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهاراً مع طقس ضبابي، بينما تكون الأجواء ليلاً شديدة البرودة مع تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.
وحذرت الأرصاد من شدة البرودة وخطر التعرض للبرد القارس، خاصة في المناطق الجبلية، ونوهت بتجنب المناطق المعرضة لجريان السيول وارتفاع منسوب المياه.
إضافة إلى ضرورة القيادة بحذر على الطرق المبتلة والمنزلقة، وأخذ الحيطة من تدني مدى الرؤية بسبب الضباب.


ودعت إدارة الأرصاد الجوية الجميع إلى متابعة التحديثات الجوية المستمرة والالتزام بالإرشادات حفاظاً على السلامة.

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