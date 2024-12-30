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التقارير الطبية للمقيمين بجمعية الأسرة البيضاء وإجراءات وزارة الصحة على طاولة النواب اليوم

12/30/2024 12:09:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تجتمع لجنة العمل النيابية اليوم الاثنين لمناقشة التقارير الطبية للمقيمين حاليا في جمعية الأسرة البيضاء والإجراءات الصحية المتبعة من قبل وزارة الصحة فيها .

وتناقش اللجنة المالية النيابية موازنة وزارة السياحة والآثار، الجامعات الحكومية، الهيئة المستقلة للانتخاب، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

كما تناقش لجنة التربية والتعليم خلال اجتماعها، مواضيع تتعلق بالقطاع التعليمي، وتجتمع اللجنة القانونية لمناقشة قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019.





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