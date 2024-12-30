التقارير الطبية للمقيمين بجمعية الأسرة البيضاء وإجراءات وزارة الصحة على طاولة النواب اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تجتمع لجنة العمل النيابية اليوم الاثنين لمناقشة التقارير الطبية للمقيمين حاليا في جمعية الأسرة البيضاء والإجراءات الصحية المتبعة من قبل وزارة الصحة فيها .
وتناقش اللجنة المالية النيابية موازنة وزارة السياحة والآثار، الجامعات الحكومية، الهيئة المستقلة للانتخاب، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
كما تناقش لجنة التربية والتعليم خلال اجتماعها، مواضيع تتعلق بالقطاع التعليمي، وتجتمع اللجنة القانونية لمناقشة قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019.
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