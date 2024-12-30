مقتل 40 عسكريا إسرائيليا منذ بدء العمليات شمالي غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء الأحد عن مقتل 40 عسكريًا إسرائيليًا منذ بدء العملية العسكرية المستمرة في محافظة شمال غزة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وقالت الإذاعة - عبر منصة إكس - "40 عسكريًا، بين ضابط وجندي، قُتلوا منذ بدء العملية العسكرية البرية في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة في أكتوبر الماضي".



وجاء كشف الجيش الإسرائيلي عن الحصيلة الإجمالية ضمن إعلانه، في وقت سابق الأحد، عن مقتل عسكري وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال اشتباكات في شمال غزة.



وحسب معطيات الجيش، فقد ارتفع عدد قتلاه منذ بداية حرب الإبادة في غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 824 قتيلًا، يشملون قتلى غزة والضفة الغربية ولبنان والداخل الإسرائيلي.



كما أصيب في الفترة ذاتها 5541 عسكريًا إسرائيليًا، وفق بيانات الجيش الذي يواجه اتهامات بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره.



وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اجتاح الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة، بذريعة "منع (حركة المقاومة الإسلامية) حماس من استعادة قوتها في المنطقة".



في المقابل، يقول الفلسطينيون إن إسرائيل تعمل على احتلال المنطقة وتحويلها إلى منطقة عازلة وتهجيرهم تحت وطأة قصف دموي وحصار مشدد يحرمهم من الغذاء والماء والدواء.