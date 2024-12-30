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السير تحذر من ارتفاع منسوب المياه على هذا الطريق في عمان

12/30/2024 12:09:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذرت ادارة السير من ارتفاع منسوب المياه على الطريق الواصل ما بعد جسر الأمير حسين باتجاه نفق الملتقى وتحديدا بعد محطة المناصير .

كما اهابت ادارة السير بالسائقين بضرورة اخذ الحيطة والحذر جراء تساقط الامطار بغزارة واحتمال تشكل السيول

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