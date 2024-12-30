السير تحذر من ارتفاع منسوب المياه على هذا الطريق في عمان
التاريخ
12/30/2024 12:09:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
حذرت ادارة السير من ارتفاع منسوب المياه على الطريق الواصل ما بعد جسر الأمير حسين باتجاه نفق الملتقى وتحديدا بعد محطة المناصير .
كما اهابت ادارة السير بالسائقين بضرورة اخذ الحيطة والحذر جراء تساقط الامطار بغزارة واحتمال تشكل السيول
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