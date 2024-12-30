١٠ اصابات بتدهور باص على شارع الاردن.. والسير تحذر (صور)

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-افاد شهود عيان بوقوع حادث تدهور لباص "نقل متوسط" على شارع الاردن صباح اليوم الاثنين .
وقال شهود العيان صباح اليوم لـبرنامج الوكيل الذي يبث عبر راديو هلا ان الحادث تسبب باصابات ، ونتج عنه ازمة خانقة .
ونوهت ادارة السير السائقين المتجهين من شارع الاردن قبل جسر ابو نصير مقابل صحارى مول الى ضرورة عدم التباطؤ اثر وقوع حادث تدهور لباص في الموقع.
واكدت ادارة السير لـ "برنامج الوكيل" انه نتج عن الحادث ١٠ اصابات بين المتوسطة والحسنة وجاري التعامل مع الاثر المروري.
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