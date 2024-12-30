Monday, 30 December 2024 06:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وفاة أردني بحادث مؤسف في الولايات المتحدة ..وتشييع جثمانه اليوم الاثنين

12/30/2024 12:09:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توفي الاردني عبدالناصر ملكاوي في بوسطن/ الولايات المتحدة إثر حادث سير مؤسف
وقال خاله لـ الوكيل الإخباري ان جثمان عبدالناصر وصل يوم امس إلى الاردن ليشيع جثمانه بعد صلاة الظهر اليوم من مسجد ملكا الكبير ودفنه إلى مثواه الاخير في مقبرة ملكا /اربد .
وبين بأنه سيتم فتح بيت عزاء للفقيد في جمعية ملكا /اربد
وأشار بأن عبدالناصر متزوج ولديه ٣ ابناء وكان في الولايات المتحدة بزيارة منذ نحو شهرين قبل أن يتعرض الأسبوع الماضي للحادث الأليم الذي أودى بحياته .
انا لله وانا اليه راجعون








MENAFN30122024000208011052ID1109040391

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث