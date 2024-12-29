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ليفربول يسحق ويستهام يونايتد بخماسية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

12/29/2024 11:41:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 29 - 12 (كونا) -- ألحق فريق (ليفربول) هزيمة كبيرة بمضيفه (ويستهام يونايتد) بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة ال19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي جرت اليوم الاحد.
وافتتح المهاجم الكولومبي لويس دياز التسجيل عند الدقيقة ال30 ثم أضاف زميله الهولندي كودي غاكبو الهدف الثاني بعده بعشر دقائق قبل أن يوقع المصري محمد صلاح على الهدف الثالث في الدقيقة ال44.
وبعد بداية الشوط الثاني بتسع دقائق سجل الإنجليزي أليكساندر أرنولد الهدف الرابع ليختتم اللاعب البرتغالي ديوغو جوتا سلسلة الأهداف بالهدف الخامس قبل نهاية الوقت الرسمي للمباراة بست دقائق.
وفي مباريات أخرى فاز (نوتنغهام فورست) على مضيفه (ايفرتون) بهدفين دون رد وبنفس النتيجة فاز (مانشستير سيتي) على مضيفه (ليستر سيتي) بينما تغلب (كريستال بالاس) على ضيفه (ساوثهامبتون) بهدفين مقابل هدف.
وتعادل (فولهام) أمام ضيفه (بورنموث) بهدفين لكل منهما وبنفس النتيجة انتهت مباراة (توتنهام هوتسبر) مع ضيفه (وولفرهامبتون).
وبهذه النتائج عزز (ليفربول) صدارته للدوري برصيد 45 نقطة في حين صعد (نوتنغهام فورست) إلى مركز الوصافة مؤقتا برصيد 37 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن (آرسنال) الذي سيخوض مباراة هذه الجولة يوم الاربعاء المقبل ضد مضيفه (برينتفورد).
ويحتل (تشيلسي) المركز الرابع برصيد 35 نقطة متقدما بفارق أربع نقاط عن (مانشستير سيتي) وخمس نقاط عن (بورنموث). (النهاية) م ر ن / ح م ف

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