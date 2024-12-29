ليفربول يسحق ويستهام يونايتد بخماسية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 29 - 12 (كونا) -- ألحق فريق (ليفربول) هزيمة كبيرة بمضيفه (ويستهام يونايتد) بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة ال19 من الدوري
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
والتي جرت اليوم الاحد.
وافتتح المهاجم الكولومبي لويس دياز التسجيل عند الدقيقة ال30 ثم أضاف زميله الهولندي كودي غاكبو الهدف الثاني بعده بعشر دقائق قبل أن يوقع المصري محمد صلاح على الهدف الثالث في الدقيقة ال44.
وبعد بداية الشوط الثاني بتسع دقائق سجل الإنجليزي أليكساندر أرنولد الهدف الرابع ليختتم اللاعب البرتغالي ديوغو جوتا سلسلة الأهداف بالهدف الخامس قبل نهاية الوقت الرسمي للمباراة بست دقائق.
وفي مباريات أخرى فاز (نوتنغهام فورست) على مضيفه (ايفرتون) بهدفين دون رد وبنفس النتيجة فاز (مانشستير سيتي) على مضيفه (ليستر سيتي) بينما تغلب (كريستال بالاس) على ضيفه (ساوثهامبتون) بهدفين مقابل هدف.
وتعادل (فولهام) أمام ضيفه (بورنموث) بهدفين لكل منهما وبنفس النتيجة انتهت مباراة (توتنهام هوتسبر) مع ضيفه (وولفرهامبتون).
وبهذه النتائج عزز (ليفربول) صدارته للدوري برصيد 45 نقطة في حين صعد (نوتنغهام فورست) إلى مركز الوصافة مؤقتا برصيد 37 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن (آرسنال) الذي سيخوض مباراة هذه الجولة يوم الاربعاء المقبل ضد مضيفه (برينتفورد).
ويحتل (تشيلسي) المركز الرابع برصيد 35 نقطة متقدما بفارق أربع نقاط عن (مانشستير سيتي) وخمس نقاط عن (بورنموث). (النهاية) م ر ن / ح م ف
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