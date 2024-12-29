منتخب الكويت لرفع الاثقال يواصل حصد العديد من الميداليات بقطر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 29 – 12 (كونا) –- واصل منتخب الكويت لرفع الاثقال اليوم الاحد حصد العديد من الميداليات في البطولة العربية للرجال والسيدات لرفع الاثقال وبطولة كأس قطر في العاصمة القطرية الدوحة.
وأحرزت اللاعبة أبرار الفهد ذهبيتين وفضية بكأس قطر وسط مشاركة العديد من دول العالم وفق النظام الاولمبي (خمس فئات في وزن الجسم) بالإضافة الى حصولها على ذهبيتين وفضية في البطولة العربية في فئة وزن الجسم (81 كج) حيث رفعت اللاعبة في رفعة (الخطف) 79 كج وفي رفعة (النتر) 105 كج بمجموع الرفعتين 184 كج.
وفي البطولة العربية حصلت اللاعبة الزهراء كمشاد على فضية وبرونزيتين في فئة الكبار لفئة وزن الجسم (76 كج) حيث رفعت اللاعبة في رفعة (الخطف) 60 كج وفي رفعة (النتر) 75 كج بمجموع الرفعتين 135 كج.
وحلت اللاعبة رازان المطيري في المركز الخامس فئة الكبار لفئة وزن الجسم (76 كج) اذ رفعت اللاعبة في رفعة (الخطف) 40 كج وفي رفعة (النتر) 50 كج بمجموع الرفعتين 90 كج.
بدورها حلت اللاعبة امل العنزي في المركز الرابع فئة الكبار لفئة وزن الجسم (81 كج) اذ رفعت اللاعبة في رفعة (الخطف) 35 كج وفي رفعة (النتر) 50 كج بمجموع الرفعتين 85 كج.
بينما حصلت اللاعبة اطياب الشمري على ثلاث فضيات في فئة الكبار لفئة وزن الجسم (87 كج) حيث رفعت اللاعبة في رفعة (الخطف) 35 كج وفي رفعة (النتر) 55 كج بمجموع الرفعتين 90 كج.
اما في منافسات الرجال في البطولة العربية فقد حل اللاعب سلطان القحطاني في المركز السادس في فئة الشباب (الاشبال) في فئة وزن الجسم (81 كج) حيث رفع اللاعب في رفعة (الخطف) 70 كج وفي رفعة (النتر) 95 كج بمجموع الرفعتين 165 كج.
من جهته حصل اللاعب عبدالحميد اكبر على ثلاث ميداليات برونزية في فئة الشباب (الاشبال) بفئة وزن الجسم (كج 89) اذ رفع اللاعب في رفعة (الخطف) 109 كج وفي رفعة (النتر) 143 كج بمجموع الرفعتين 252 كج. (النهاية)
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