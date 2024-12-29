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منتخب الكويت لرفع الاثقال يواصل حصد العديد من الميداليات بقطر

12/29/2024 11:41:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 29 – 12 (كونا) –- واصل منتخب الكويت لرفع الاثقال اليوم الاحد حصد العديد من الميداليات في البطولة العربية للرجال والسيدات لرفع الاثقال وبطولة كأس قطر في العاصمة القطرية الدوحة.
وأحرزت اللاعبة أبرار الفهد ذهبيتين وفضية بكأس قطر وسط مشاركة العديد من دول العالم وفق النظام الاولمبي (خمس فئات في وزن الجسم) بالإضافة الى حصولها على ذهبيتين وفضية في البطولة العربية في فئة وزن الجسم (81 كج) حيث رفعت اللاعبة في رفعة (الخطف) 79 كج وفي رفعة (النتر) 105 كج بمجموع الرفعتين 184 كج.
وفي البطولة العربية حصلت اللاعبة الزهراء كمشاد على فضية وبرونزيتين في فئة الكبار لفئة وزن الجسم (76 كج) حيث رفعت اللاعبة في رفعة (الخطف) 60 كج وفي رفعة (النتر) 75 كج بمجموع الرفعتين 135 كج.
وحلت اللاعبة رازان المطيري في المركز الخامس فئة الكبار لفئة وزن الجسم (76 كج) اذ رفعت اللاعبة في رفعة (الخطف) 40 كج وفي رفعة (النتر) 50 كج بمجموع الرفعتين 90 كج.
بدورها حلت اللاعبة امل العنزي في المركز الرابع فئة الكبار لفئة وزن الجسم (81 كج) اذ رفعت اللاعبة في رفعة (الخطف) 35 كج وفي رفعة (النتر) 50 كج بمجموع الرفعتين 85 كج.
بينما حصلت اللاعبة اطياب الشمري على ثلاث فضيات في فئة الكبار لفئة وزن الجسم (87 كج) حيث رفعت اللاعبة في رفعة (الخطف) 35 كج وفي رفعة (النتر) 55 كج بمجموع الرفعتين 90 كج.
اما في منافسات الرجال في البطولة العربية فقد حل اللاعب سلطان القحطاني في المركز السادس في فئة الشباب (الاشبال) في فئة وزن الجسم (81 كج) حيث رفع اللاعب في رفعة (الخطف) 70 كج وفي رفعة (النتر) 95 كج بمجموع الرفعتين 165 كج.
من جهته حصل اللاعب عبدالحميد اكبر على ثلاث ميداليات برونزية في فئة الشباب (الاشبال) بفئة وزن الجسم (كج 89) اذ رفع اللاعب في رفعة (الخطف) 109 كج وفي رفعة (النتر) 143 كج بمجموع الرفعتين 252 كج. (النهاية)

س س س / س ع د



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