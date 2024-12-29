وفاة الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر عن عمر ناهز 100 عام

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 29 – 12 (كونا) –- اعلنت وسائل الاعلام الامريكية اليوم الاحد وفاة الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر عن عمر ناهز 100 عام.
وقال ابنه جيمس كارتر الثالث لوسائل الاعلام الامريكية ان الرئيس ال39 للولايات المتحدة توفي في منزله في مدينة بلينز في ولاية جورجيا حوالي الساعة 45:3 بالتوقيت المحلي.
وكان كارتر الذي يعد اطول الرؤساء عمرا في تاريخ الولايات المتحدة قد امضى فترة رئاسية واحدة فقط (1977-1981) حيث اشتهر بالدفاع عن قضايا حقوق الانسان وركز على العلاقات الدولية وهي الجهود التي نال على اثرها جائزة نوبل للسلام في عام 2002.
ويعتبر كارتر الذي بدأ مسيرته السياسية كعضو في مجلس الشيوخ الامريكي احد الشخصيات البارزة في التاريخ الامريكي سواء خلال فترة رئاسته او بعد مغادرته البيت عندما أسس مركز كارتر عام 1982 بهدف تعزيز حقوق الانسان ومحاربة الامراض المعدية وحل النزاعات الدولية. (النهاية)
أ م م
MENAFN29122024000071011013ID1109040327
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.