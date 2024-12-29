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وفاة الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر عن عمر ناهز 100 عام

12/29/2024 11:41:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 29 – 12 (كونا) –- اعلنت وسائل الاعلام الامريكية اليوم الاحد وفاة الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر عن عمر ناهز 100 عام.
وقال ابنه جيمس كارتر الثالث لوسائل الاعلام الامريكية ان الرئيس ال39 للولايات المتحدة توفي في منزله في مدينة بلينز في ولاية جورجيا حوالي الساعة 45:3 بالتوقيت المحلي.
وكان كارتر الذي يعد اطول الرؤساء عمرا في تاريخ الولايات المتحدة قد امضى فترة رئاسية واحدة فقط (1977-1981) حيث اشتهر بالدفاع عن قضايا حقوق الانسان وركز على العلاقات الدولية وهي الجهود التي نال على اثرها جائزة نوبل للسلام في عام 2002.
ويعتبر كارتر الذي بدأ مسيرته السياسية كعضو في مجلس الشيوخ الامريكي احد الشخصيات البارزة في التاريخ الامريكي سواء خلال فترة رئاسته او بعد مغادرته البيت عندما أسس مركز كارتر عام 1982 بهدف تعزيز حقوق الانسان ومحاربة الامراض المعدية وحل النزاعات الدولية. (النهاية)

أ م م




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