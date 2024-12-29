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بايدن ينعى الرئيس السابق كارتر ويشيد بجهوده في قيادة الولايات المتحدة وتعزيز حقوق الانسان

12/29/2024 11:41:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 29 – 12 (كونا) -– نعى الرئيس الامريكي جو بايدن اليوم الاحد الرئيس الاسبق جيمي كارتر الذي توفي في وقت سابق من اليوم عن عمر ناهز 100 عام منوها بجهوده الاستثنائية في قيادة الولايات المتحدة وتعزيز مبادىء حقوق الانسان.
وقال بايدن وزوجته جيل في بيان "لقد فقدت أمريكا والعالم اليوم زعيما ورجل دولة وإنسانا استثنائيا فقد كان كارتر رجلا يتمتع بشخصية عظيمة وشجاعة وامل وتفاؤل".
وأضاف البيان "على مدى ستة عقود كان لنا شرف وصف جيمي كارتر بأنه صديق عزيز ولكن ما هو غير عادي في جيمي كارتر هو أن ملايين الأشخاص في جميع أنحاء أمريكا والعالم الذين لم يلتقوه أبدا اعتبروه صديقا عزيزا أيضا".
وأشاد بايدن بجهود الرئيس الراحل في اقامة السلام وتعزيز الحقوق المدنية وحقوق الإنسان في جميع انحاء العالم ودوره في تعزيز الانتخابات الحرة والنزيهة وإيواء المشردين.
وكان مركز كارتر قد اعلن في وقت سابق اليوم الاحد عن وفاة الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر عن عمر ناهز 100 عام بعد صراع مع المرض.
وقال ابنه جيمس كارتر الثالث ان الرئيس ال39 للولايات المتحدة توفي في منزله بمدينة بلينز في ولاية جورجيا حوالي الساعة 45ر3 عصرا بالتوقيت المحلي. (النهاية) ا م م / ر ج

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