بايدن ينعى الرئيس السابق كارتر ويشيد بجهوده في قيادة الولايات المتحدة وتعزيز حقوق الانسان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 29 – 12 (كونا) -– نعى الرئيس الامريكي جو بايدن اليوم الاحد الرئيس الاسبق جيمي كارتر الذي توفي في وقت سابق من اليوم عن عمر ناهز 100 عام منوها بجهوده الاستثنائية في قيادة الولايات المتحدة وتعزيز مبادىء حقوق الانسان.
وقال بايدن وزوجته جيل في بيان "لقد فقدت أمريكا والعالم اليوم زعيما ورجل دولة وإنسانا استثنائيا فقد كان كارتر رجلا يتمتع بشخصية عظيمة وشجاعة وامل وتفاؤل".
وأضاف البيان "على مدى ستة عقود كان لنا شرف وصف جيمي كارتر بأنه صديق عزيز ولكن ما هو غير عادي في جيمي كارتر هو أن ملايين الأشخاص في جميع أنحاء أمريكا والعالم الذين لم يلتقوه أبدا اعتبروه صديقا عزيزا أيضا".
وأشاد بايدن بجهود الرئيس الراحل في اقامة السلام وتعزيز الحقوق المدنية وحقوق الإنسان في جميع انحاء العالم ودوره في تعزيز الانتخابات الحرة والنزيهة وإيواء المشردين.
وكان مركز كارتر قد اعلن في وقت سابق اليوم الاحد عن وفاة الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر عن عمر ناهز 100 عام بعد صراع مع المرض.
وقال ابنه جيمس كارتر الثالث ان الرئيس ال39 للولايات المتحدة توفي في منزله بمدينة بلينز في ولاية جورجيا حوالي الساعة 45ر3 عصرا بالتوقيت المحلي. (النهاية) ا م م / ر ج
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