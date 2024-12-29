موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
3212850 الكويت - الاتحاد الخليجي لكرة القدم
يعلن تغيير موعد المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) لتصبح في الرابع من يناير المقبل بدلا من الثالث من الشهر نفسه.
3212813 طوكيو - السلطات في كوريا الجنوبية تعلن أن 94 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم بعد تحطم طائرة ركاب
تحمل على متنها 181 شخصا في مطار (موأن) الدولي جنوب غرب البلاد وسط توقعات بأن ترتفع حصيلة الضحايا بشكل حاد.
3212867 طوكيو - سلطات الإطفاء في كوريا الجنوبية تؤكد مصرع 179 شخصا ونجاة اثنين فقط من مجموع عدد الركاب الذين يبلغ عددهم 181 بمن في ذلك أفراد الطاقم في حادث تحطم طائرة الركاب في مطار (موأن) الدولي جنوب غرب البلاد.
3212854 رام الله - الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية تعلن استشهاد المعتقل الفلسطيني من قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي أشرف أبو وردة (51 عاما) بعد نقله من سجن النقب إلى مستشفى (سوروكا) في الأراضي المحتلة عام 1948 علما أنه معتقل منذ نوفمبر 2023 ولم يكن يعاني من أي مشاكل صحية.
3212897 واشنطن – وسائل الاعلام الامريكية تعلن وفاة الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر عن عمر ناهز 100 عام وابنه جيمس كارتر الثالث يقول ان الرئيس ال39 للولايات المتحدة توفي في منزله بمدينة بلينز في ولاية جورجيا حوالي الساعة 45ر3 عصرا بالتوقيت المحلي.
3212881 بكين - الصين تكشف النقاب عن أسرع قطار في العالم (سي آر 450) الذي تصل سرعته القصوى إلى 450 كيلومترا في الساعة ومجموعة السكك الحديدية الوطنية الصينية تعلن أنها أطلقت النموذج الأول للقطار في العاصمة بكين. (النهاية)
ر ج
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