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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

12/29/2024 11:41:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3212850 الكويت - الاتحاد الخليجي لكرة القدم يعلن تغيير موعد المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) لتصبح في الرابع من يناير المقبل بدلا من الثالث من الشهر نفسه.
3212813 طوكيو - السلطات في كوريا الجنوبية تعلن أن 94 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم بعد تحطم طائرة ركاب تحمل على متنها 181 شخصا في مطار (موأن) الدولي جنوب غرب البلاد وسط توقعات بأن ترتفع حصيلة الضحايا بشكل حاد.
3212867 طوكيو - سلطات الإطفاء في كوريا الجنوبية تؤكد مصرع 179 شخصا ونجاة اثنين فقط من مجموع عدد الركاب الذين يبلغ عددهم 181 بمن في ذلك أفراد الطاقم في حادث تحطم طائرة الركاب في مطار (موأن) الدولي جنوب غرب البلاد.
3212854 رام الله - الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية تعلن استشهاد المعتقل الفلسطيني من قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي أشرف أبو وردة (51 عاما) بعد نقله من سجن النقب إلى مستشفى (سوروكا) في الأراضي المحتلة عام 1948 علما أنه معتقل منذ نوفمبر 2023 ولم يكن يعاني من أي مشاكل صحية.
3212897 واشنطن – وسائل الاعلام الامريكية تعلن وفاة الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر عن عمر ناهز 100 عام وابنه جيمس كارتر الثالث يقول ان الرئيس ال39 للولايات المتحدة توفي في منزله بمدينة بلينز في ولاية جورجيا حوالي الساعة 45ر3 عصرا بالتوقيت المحلي.
3212881 بكين - الصين تكشف النقاب عن أسرع قطار في العالم (سي آر 450) الذي تصل سرعته القصوى إلى 450 كيلومترا في الساعة ومجموعة السكك الحديدية الوطنية الصينية تعلن أنها أطلقت النموذج الأول للقطار في العاصمة بكين. (النهاية)

ر ج



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