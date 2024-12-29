مؤشرا ((البورصة)) يقفلان بانخفاض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أقفل «مؤشر البحرين العام» يوم أمس الأحد عند مستوى 1 , 985.47 نقطة بانخفاض قدره 0.59 نقطة مقارنة بإقفاله يوم الخميس الماضي، في حين أقفل «مؤشر البحرين الإسلامي» عند مستوى 777.03 نقطة بانخفاض قدره 1.45 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.
وقد تداول المستثمرون في «بورصة البحرين» 267.40 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 63.24 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 30 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المال والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 26.70 ألف دينار أي ما نسبته 42.22 % من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 124.88 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 10 صفقات.
جاء بنك السلام في المركز الأول إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 24.35 ألف دينار أي ما نسبته 38.50 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 119.86 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 7 صفقات.
أما المركز الثاني فكان لبييون بقيمة قدرها 18.14 ألف دينار أي ما نسبته 28.69 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 36.80 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 7 صفقات.
ثم جاءت عقارات السيف بقيمة قدرها 11.18 ألف دينار أي ما نسبته 17.68 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 97.92 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 4 صفقات. وقد تم يوم أمس تداول أسهم 9 شركات، ارتفعت أسعار أسهم شركتين، في حين انخفضت أسعار أسهم شركة واحدة، وحافظت بقية الشركات على أسعار إقفالاتها السابقة.
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