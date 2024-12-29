زيادة في صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 3%

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أظهرت‭ ‬بيانات‭ ‬أولية‭ ‬أن‭ ‬صادرات‭ ‬روسيا‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬المسال‭ ‬ارتفعت‭ ‬بنسبة‭ ‬3 % ‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬لتتجاوز‭ ‬32‭ ‬مليون‭ ‬طن،‭ ‬حيث‭ ‬ذهب‭ ‬نصفها‭ ‬تقريبًا‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬الأوروبية‭.‬

واستوردت‭ ‬أوروبا‭ ‬نحو‭ ‬16‭ ‬مليون‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬الروسي،‭ ‬فيما‭ ‬استحوذت‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬ملايين‭ ‬طن‭ ‬كأكبر‭ ‬مستورد‭ ‬فردي‭ ‬للغاز‭ ‬الروسي‭. ‬وكانت‭ ‬فرنسا‭ ‬المستورد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الرئيسي‭ ‬للغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬المسال‭ ‬الروسي‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬5‭.‬6‭ ‬ملايين‭ ‬طن،‭ ‬تلتها‭ ‬بلجيكا‭ ‬وإسبانيا‭.‬

وأشارت‭ ‬البيانات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬صادرات‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬المسال‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬استقر‭ ‬عند‭ ‬نحو‭ ‬2‭.‬9‭ ‬مليون‭ ‬طن،‭ ‬وهو‭ ‬مستوى‭ ‬مماثل‭ ‬لما‭ ‬تم‭ ‬تسجيله‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭.‬

كما‭ ‬سجل‭ ‬مصنع‭ ‬يامال‭ ‬للغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬المسال،‭ ‬الذي‭ ‬تديره‭ ‬شركة‭ ‬نوفاتيك،‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭.‬4 % ‭ ‬في‭ ‬صادراته‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬19‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬طن،‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬شحناته‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬2 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بشهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬73‭ ‬مليون‭ ‬طن‭.‬