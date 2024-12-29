زيادة في صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 3%

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أظهرت بيانات أولية أن صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال ارتفعت بنسبة 3 % خلال عام 2024 لتتجاوز 32 مليون طن، حيث ذهب نصفها تقريبًا إلى الأسواق الأوروبية.
واستوردت أوروبا نحو 16 مليون طن من الغاز الروسي، فيما استحوذت الصين على أكثر من 7 ملايين طن كأكبر مستورد فردي للغاز الروسي. وكانت فرنسا المستورد الأوروبي الرئيسي للغاز الطبيعي المسال الروسي بأكثر من 5.6 ملايين طن، تلتها بلجيكا وإسبانيا.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية في ديسمبر 2024 استقر عند نحو 2.9 مليون طن، وهو مستوى مماثل لما تم تسجيله في نوفمبر.
كما سجل مصنع يامال للغاز الطبيعي المسال، الذي تديره شركة نوفاتيك، زيادة بنسبة 5.4 % في صادراته خلال عام 2024 لتصل إلى 19.6 مليون طن، مع ارتفاع شحناته في ديسمبر بنسبة 4.2 % مقارنة بشهر نوفمبر إلى 1.73 مليون طن.
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