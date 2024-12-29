طيران الخليج تكرم 18 مهندسا بحرينيا حاصلين على رخص مهندسي صيانة طائرات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، تكريم 18 مهندسًا بحرينيًا لنجاحهم في إكمال برامج تدريبية شاملة للحصول على تصنيفات متخصصة في صيانة طائرات إيرباص A 320 وبوينج B 787.
وفي إطار التزامها بتطوير الكفاءات الهندسية الوطنية، تؤكد طيران الخليج حرصها على تعزيز معايير السلامة التشغيلية والموثوقية والكفاءة التقنية في أسطولها. ويأتي هذا الإنجاز ليعزز قدرات الفريق الفني للشركة، حيث سيسهم المهندسون المعتمدون حديثا في رفع مستوى الجاهزية التشغيلية للأسطول.
وقد حصل المهندسون على تراخيص ضمان الجودة الفني لطيران الخليج ضمن الفئات A 1 و B 1 (ميكانيكية) و B 2 (إلكترونيات الطيران). وتأتي هذه التراخيص متوافقة مع المعايير المعتمدة من قبل شؤون الطيران المدني في البحرين والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران ( EASA )، مما يؤكد التزام الشركة بأعلى المعايير الدولية في مجال صيانة الطائرات.
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