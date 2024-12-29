طيران الخليج تكرم 18 مهندسا بحرينيا حاصلين على رخص مهندسي صيانة طائرات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تكريم‭ ‬18‭ ‬مهندسًا‭ ‬بحرينيًا‭ ‬لنجاحهم‭ ‬في‭ ‬إكمال‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬شاملة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تصنيفات‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬صيانة‭ ‬طائرات‭ ‬إيرباص‭ ‬ A 320‭ ‬وبوينج‭ ‬ B 787‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬التزامها‭ ‬بتطوير‭ ‬الكفاءات‭ ‬الهندسية‭ ‬الوطنية،‭ ‬تؤكد‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬التشغيلية‭ ‬والموثوقية‭ ‬والكفاءة‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬أسطولها‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬ليعزز‭ ‬قدرات‭ ‬الفريق‭ ‬الفني‭ ‬للشركة،‭ ‬حيث‭ ‬سيسهم‭ ‬المهندسون‭ ‬المعتمدون‭ ‬حديثا‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الجاهزية‭ ‬التشغيلية‭ ‬للأسطول‭.‬

وقد‭ ‬حصل‭ ‬المهندسون‭ ‬على‭ ‬تراخيص‭ ‬ضمان‭ ‬الجودة‭ ‬الفني‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬ضمن‭ ‬الفئات‭ ‬ A 1‭ ‬و B 1‭ (‬ميكانيكية‭) ‬و B 2‭ (‬إلكترونيات‭ ‬الطيران‭). ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬التراخيص‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شؤون‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والوكالة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لسلامة‭ ‬الطيران‭ (‬ EASA ‭)‬،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صيانة‭ ‬الطائرات‭.‬