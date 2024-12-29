((ليالي المحرق)) و((ريترو المنامة)): بين الأصالة والابتكار.. البحرين وجهة سياحية عالمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) بقلم: د. فيصل خالد كانو. الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تواصل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خطاها‭ ‬الثابتة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬كواحدة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الوجهات‭ ‬السياحية‭ ‬والثقافية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬فعاليات‭ ‬نوعية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وتنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل،‭ ‬وتعزيز‭ ‬السياحة‭ ‬العائلية‭. ‬ويبرز‭ ‬مهرجان‭ ‬‮«‬ليالي‭ ‬المحرق‮»‬،‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثالثة‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬كأحد‭ ‬أهم‭ ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬عبق‭ ‬التراث‭ ‬وروح‭ ‬الابتكار،‭ ‬ليصبح‭ ‬منصة‭ ‬متكاملة‭ ‬تحتفي‭ ‬بالإرث‭ ‬البحريني‭ ‬الغني‭.‬

هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬احتفال‭ ‬عابر،‭ ‬بل‭ ‬يُعدّ‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية‭ ‬الثقافية‭ ‬والسياحية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬فعالياته‭ ‬المميزة،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬المحرق،‭ ‬أعاد‭ ‬المهرجان‭ ‬إحياء‭ ‬المواقع‭ ‬التراثية،‭ ‬ليجذب‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة،‭ ‬وخاصة‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬ويعرفهم‭ ‬بتاريخ‭ ‬البحرين‭ ‬العريق‭.‬

وعلى‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬تأتي‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬ريترو‭ ‬المنامة‮»‬‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬كامتداد‭ ‬لهذا‭ ‬النهج،‭ ‬حيث‭ ‬مزجت‭ ‬بين‭ ‬روح‭ ‬الأصالة‭ ‬وتجليات‭ ‬الحداثة‭. ‬لقد‭ ‬استطاعت‭ ‬الفعالية‭ ‬أن‭ ‬تستقطب‭ ‬العائلات‭ ‬والزوار‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأعمار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أجوائها‭ ‬الاحتفالية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الماضي‭ ‬والحاضر،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬تفرد‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬المزج‭ ‬بين‭ ‬الثقافي‭ ‬والترفيهي‭.‬

لا‭ ‬يمكن‭ ‬التغاضي‭ ‬عن‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بتنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات،‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬بقيادة‭ ‬السيدة‭ ‬فاطمة‭ ‬الصيرفي،‭ ‬وهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬السيدة‭ ‬سارة‭ ‬أحمد‭ ‬بوحجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭.. ‬فقد‭ ‬أظهرت‭ ‬هذه‭ ‬الجهات‭ ‬التزاماً‭ ‬راسخاً‭ ‬بتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬سياحية‭ ‬متكاملة‭ ‬تبرز‭ ‬هوية‭ ‬البحرين‭ ‬الثقافية،‭ ‬وتؤكد‭ ‬للعالم‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المملكة‭ ‬الصغيرة‭ ‬بمساحتها‭ ‬تزخر‭ ‬بإمكانات‭ ‬عظيمة‭ ‬وتراث‭ ‬عريق‭.‬

إن‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬يعكس‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬استثمار‭ ‬تراثها‭ ‬وثقافتها‭ ‬بشكل‭ ‬مبتكر‭ ‬يدعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭. ‬فالسياحة،‭ ‬كما‭ ‬نعلم‭ ‬جميعًا،‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬مصدر‭ ‬للدخل،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬بوابة‭ ‬لتعريف‭ ‬العالم‭ ‬بهوية‭ ‬الوطن‭ ‬وقيمه‭ ‬وثقافته‭.‬

ختامًا،‭ ‬يحق‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬نفخر‭ ‬بما‭ ‬تحققه‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭.. ‬فمهرجان‭ ‬‮«‬ليالي‭ ‬المحرق‮»‬‭ ‬وفعالية‭ ‬‮«‬ريترو‭ ‬المنامة‮»‬‭ ‬لم‭ ‬يكونا‭ ‬مجرد‭ ‬فعاليتين‭ ‬عابرتين،‭ ‬بل‭ ‬كانا‭ ‬شهادة‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬وجهة‭ ‬سياحية‭ ‬عالمية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الماضي‭ ‬والحاضر،‭ ‬وتقدم‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يزورها‭.‬