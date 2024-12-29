قطاع التجزئة في بريطانيا يفقد نحو 170 ألف وظيفة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
فقد نحو 170 ألف شخص من العاملين في قطاع التجزئة ببريطانيا وظائفهم خلال عام 2024، بعد عام اتسم بالصعوبة بالنسبة إلى شركات البيع بالتجزئة في البلاد، بحسب ما أظهرته البيانات.
وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أمس الأحد بأن إحصاءات نهاية العام التي جمعها «مركز أبحاث التجزئة» أظهرت أن عدد الوظائف التي تم شطبها ارتفع في ظل انهيار سلاسل بيع رئيسية، مثل «هوم بيز» و«تيد بيكر».
وأشارت إلى أن أحدث تحليل للإحصاءات أظهر شطب إجمالي 169 ألفا و395 وظيفة في قطاع التجزئة في بريطانيا خلال عام 2024 حتى تاريخه.
وبالمقارنة بعام 2023 جاء العدد أعلى بواقع 49 ألفا و990 وظيفة، أي بزيادة نسبتها 41.9 بالمائة. ويعد الرقم بذلك أعلى قراءة سنوية يتم تسجيلها منذ شطب أكثر من 200 ألف وظيفة في عام 2020، في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا، التي أجبرت تجار التجزئة على إغلاق متاجرهم أثناء فرض عمليات الإغلاق.
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