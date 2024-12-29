قطاع التجزئة في بريطانيا يفقد نحو 170 ألف وظيفة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

فقد‭ ‬نحو‭ ‬170‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التجزئة‭ ‬ببريطانيا‭ ‬وظائفهم‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬اتسم‭ ‬بالصعوبة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬شركات‭ ‬البيع‭ ‬بالتجزئة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أظهرته‭ ‬البيانات‭.‬

وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬إيه‭ ‬ميديا‭) ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬بأن‭ ‬إحصاءات‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬التي‭ ‬جمعها‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬أبحاث‭ ‬التجزئة‮»‬‭ ‬أظهرت‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الوظائف‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬شطبها‭ ‬ارتفع‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬انهيار‭ ‬سلاسل‭ ‬بيع‭ ‬رئيسية،‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬هوم‭ ‬بيز‮»‬‭ ‬و«تيد‭ ‬بيكر‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أحدث‭ ‬تحليل‭ ‬للإحصاءات‭ ‬أظهر‭ ‬شطب‭ ‬إجمالي‭ ‬169‭ ‬ألفا‭ ‬و395‭ ‬وظيفة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التجزئة‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬حتى‭ ‬تاريخه‭.‬

وبالمقارنة‭ ‬بعام‭ ‬2023‭ ‬جاء‭ ‬العدد‭ ‬أعلى‭ ‬بواقع‭ ‬49‭ ‬ألفا‭ ‬و990‭ ‬وظيفة،‭ ‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬41‭.‬9‭ ‬بالمائة‭. ‬ويعد‭ ‬الرقم‭ ‬بذلك‭ ‬أعلى‭ ‬قراءة‭ ‬سنوية‭ ‬يتم‭ ‬تسجيلها‭ ‬منذ‭ ‬شطب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬وظيفة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬تفشي‭ ‬جائحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬التي‭ ‬أجبرت‭ ‬تجار‭ ‬التجزئة‭ ‬على‭ ‬إغلاق‭ ‬متاجرهم‭ ‬أثناء‭ ‬فرض‭ ‬عمليات‭ ‬الإغلاق‭.‬