((تمكين)) يطلق تقرير المهارات لقطاع الضيافة والسياحة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬إطلاق‭ ‬تقرير‭ ‬جديد‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المهارات‭ ‬والوظائف‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬والسياحة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

يهدف‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬مسار‭ ‬تنمية‭ ‬المهارات‭ ‬المهنية‭ ‬المطلوبة‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬البحريني‭ ‬المتغيرة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬استجابة‭ ‬لتطلعات‭ ‬المملكة‭ ‬لتطوير‭ ‬الكفاءات‭ ‬البشرية‭ ‬التي‭ ‬تُعتبر‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لتحقيق‭ ‬تنمية‭ ‬اقتصادية‭ ‬مستدامة‭.‬

يسلط‭ ‬التقرير‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬والسياحة‭ ‬كواحد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬القطاعات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬اقتصاد‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬يبرز‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬متنوعة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تتمتع‭ ‬بمزايا‭ ‬تنافسية‭ ‬تجعلها‭ ‬وجهة‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬والسياحة،‭ ‬حيث‭ ‬يعزز‭ ‬موقعها‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬وتراثها‭ ‬الثقافي‭ ‬العريق،‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬المتطورة‭ ‬من‭ ‬مكانتها‭ ‬كخيار‭ ‬مثالي‭ ‬للسياح‭ ‬والمسافرين‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭.‬

وعلّق‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمبادرة‭ ‬مهارات‭ ‬البحرين،‭ ‬عامر‭ ‬مرهون،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بإطلاق‭ ‬8‭ ‬تقارير‭ ‬للمهارات‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬عدة‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭ ‬وجهات‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬حيث‭ ‬تهدف‭ ‬هذه‭ ‬التقارير‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬المهارات‭ ‬والوظائف‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطورات‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭. ‬وسنواصل‭ ‬التزامنا‭ ‬بإصدار‭ ‬تقارير‭ ‬مماثلة‭ ‬تدعم‭ ‬توجهات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬قطاعات‭ ‬أخرى،‭ ‬لدعم‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬يطمحون‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬بالفعل‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬بيئته‭ ‬العملية‮»‬‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مهارات‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬هي‭ ‬مبادرة‭ ‬تعمل‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬لسد‭ ‬فجوة‭ ‬مهارات‭ ‬الكوادر‭ ‬المحليّة‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬التطورات‭ ‬الدائمة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والتي‭ ‬تتطلبها‭ ‬جهات‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭.‬

وتعمل‭ ‬‮«‬مهارات‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬ومزودي‭ ‬خدمات‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬وجميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬سد‭ ‬فجوة‭ ‬المهارات،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬المعلومات‭ ‬والبيانات‭ ‬الخاصة‭ ‬بكل‭ ‬قطاع‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الأدوات‭ ‬اللازمة‭ ‬لكسب‭ ‬المهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬ووضع‭ ‬مسارات‭ ‬واضحة‭ ‬نحو‭ ‬سلم‭ ‬التطور‭ ‬المهني،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تيسير‭ ‬عملية‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬التعليم‭ ‬إلى‭ ‬التوظيف،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬كفاءات‭ ‬بحرينيّة‭ ‬تتحلّى‭ ‬بأفضل‭ ‬المهارات‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬التنافس‭ ‬عالميا‭.‬