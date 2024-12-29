موانئ اللاذقية وطرطوس تستأنف عملها بالكامل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استأنفت‭ ‬موانئ‭ ‬اللاذقية‭ ‬وطرطوس‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬عملها‭ ‬بشكل‭ ‬كامل،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تعطل‭ ‬نتيجة‭ ‬الأوضاع‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وقال‭ ‬ممثل‭ ‬ميناء‭ ‬طرطوس،‭ ‬وهي‭ ‬المدينة‭ ‬الساحلية‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬شاطئ‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط،‭ ‬إن‭ ‬الموانئ‭ ‬استأنفت‭ ‬عملها‭ ‬بالكامل‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬قصير‭ ‬ناتج‭ ‬عن‭ ‬تغيير‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

وأوضح‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬تغيير‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬علقت‭ ‬موانئ‭ ‬اللاذقية‭ ‬وطرطوس‭ ‬عملها‭ ‬مؤقتا،‭ ‬لذلك‭ ‬شكلت‭ ‬السفن‭ ‬التي‭ ‬تنتظر‭ ‬التفريغ‭ ‬طابورا‮»‬،‭ ‬وفقا‭ ‬لوكالة‭ ‬‮«‬تاس‮»‬‭ ‬الروسية‭ ‬للأنباء‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬استغرق‭ ‬حوالي‭ ‬أسبوعين‭ ‬لاستعادة‭ ‬عمليات‭ ‬التشغيل‭ ‬بشكل‭ ‬عادي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الميناءين‭ ‬كليهما‭ ‬يخدمان‭ ‬السفن‭ ‬الآن‭ ‬ويعملان‭ ‬كالمعتاد‭.‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬أنس‭ ‬خطاب‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬الأحد‭ ‬أنه‭ ‬سيعاد‭ ‬تشكيل‭ ‬المؤسسة‭ ‬الأمنية‭ ‬بعد‭ ‬حلّ‭ ‬كافة‭ ‬الأفرع‭ ‬الأمنية‭ ‬وإعادة‭ ‬هيكلتها‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬‮«‬سانا‮»‬‭ ‬عن‭ ‬خطاب‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬عانى‭ ‬شعبنا‭ ‬بمختلف‭ ‬أطيافه‭ ‬وفئاته‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬ظلم‭ ‬وتسلط‭ ‬النظام‭ ‬السابق،‭ ‬عبر‭ ‬أجهزته‭ ‬الأمنية‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬عاثت‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬فسادا‭ ‬وأذاقت‭ ‬الشعب‭ ‬المآسي‭ ‬والجراح‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬خطاب‭: ‬‮«‬سيعاد‭ ‬تشكيل‭ ‬المؤسسة‭ ‬الأمنية‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬بعد‭ ‬حلّ‭ ‬كافة‭ ‬الأفرع‭ ‬الأمنية‭ ‬وإعادة‭ ‬هيكلتها‭ ‬بصورة‭ ‬تليق‭ ‬بشعبنا‭ ‬وتضحياته‭ ‬وتاريخه‭ ‬العريق‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الأمم‮»‬‭.‬