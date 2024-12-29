موانئ اللاذقية وطرطوس تستأنف عملها بالكامل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
استأنفت موانئ اللاذقية وطرطوس في سوريا عملها بشكل كامل، وذلك بعد تعطل نتيجة الأوضاع السياسية في البلاد. وقال ممثل ميناء طرطوس، وهي المدينة الساحلية الواقعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، إن الموانئ استأنفت عملها بالكامل بعد توقف قصير ناتج عن تغيير السلطة في سوريا.
وأوضح بحسب بيان: «بعد تغيير السلطة في سوريا، علقت موانئ اللاذقية وطرطوس عملها مؤقتا، لذلك شكلت السفن التي تنتظر التفريغ طابورا»، وفقا لوكالة «تاس» الروسية للأنباء.
وأضاف أن الأمر استغرق حوالي أسبوعين لاستعادة عمليات التشغيل بشكل عادي، مشيرا إلى أن الميناءين كليهما يخدمان السفن الآن ويعملان كالمعتاد.
وكان رئيس جهاز الاستخبارات العامة في سوريا أنس خطاب قد أكد الأحد أنه سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية بعد حلّ كافة الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها.
ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن خطاب قوله: «عانى شعبنا بمختلف أطيافه وفئاته الكثير من ظلم وتسلط النظام السابق، عبر أجهزته الأمنية المتنوعة التي عاثت في الأرض فسادا وأذاقت الشعب المآسي والجراح».
وأضاف خطاب: «سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية من جديد، بعد حلّ كافة الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها بصورة تليق بشعبنا وتضحياته وتاريخه العريق في بناء الأمم».
MENAFN29122024000055011008ID1109040293
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.