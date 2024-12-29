Monday, 30 December 2024 05:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موانئ اللاذقية وطرطوس تستأنف عملها بالكامل

12/29/2024 11:40:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استأنفت‭ ‬موانئ‭ ‬اللاذقية‭ ‬وطرطوس‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬عملها‭ ‬بشكل‭ ‬كامل،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تعطل‭ ‬نتيجة‭ ‬الأوضاع‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وقال‭ ‬ممثل‭ ‬ميناء‭ ‬طرطوس،‭ ‬وهي‭ ‬المدينة‭ ‬الساحلية‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬شاطئ‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط،‭ ‬إن‭ ‬الموانئ‭ ‬استأنفت‭ ‬عملها‭ ‬بالكامل‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬قصير‭ ‬ناتج‭ ‬عن‭ ‬تغيير‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

وأوضح‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬تغيير‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬علقت‭ ‬موانئ‭ ‬اللاذقية‭ ‬وطرطوس‭ ‬عملها‭ ‬مؤقتا،‭ ‬لذلك‭ ‬شكلت‭ ‬السفن‭ ‬التي‭ ‬تنتظر‭ ‬التفريغ‭ ‬طابورا‮»‬،‭ ‬وفقا‭ ‬لوكالة‭ ‬‮«‬تاس‮»‬‭ ‬الروسية‭ ‬للأنباء‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬استغرق‭ ‬حوالي‭ ‬أسبوعين‭ ‬لاستعادة‭ ‬عمليات‭ ‬التشغيل‭ ‬بشكل‭ ‬عادي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الميناءين‭ ‬كليهما‭ ‬يخدمان‭ ‬السفن‭ ‬الآن‭ ‬ويعملان‭ ‬كالمعتاد‭.‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬أنس‭ ‬خطاب‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬الأحد‭ ‬أنه‭ ‬سيعاد‭ ‬تشكيل‭ ‬المؤسسة‭ ‬الأمنية‭ ‬بعد‭ ‬حلّ‭ ‬كافة‭ ‬الأفرع‭ ‬الأمنية‭ ‬وإعادة‭ ‬هيكلتها‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬‮«‬سانا‮»‬‭ ‬عن‭ ‬خطاب‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬عانى‭ ‬شعبنا‭ ‬بمختلف‭ ‬أطيافه‭ ‬وفئاته‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬ظلم‭ ‬وتسلط‭ ‬النظام‭ ‬السابق،‭ ‬عبر‭ ‬أجهزته‭ ‬الأمنية‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬عاثت‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬فسادا‭ ‬وأذاقت‭ ‬الشعب‭ ‬المآسي‭ ‬والجراح‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬خطاب‭: ‬‮«‬سيعاد‭ ‬تشكيل‭ ‬المؤسسة‭ ‬الأمنية‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬بعد‭ ‬حلّ‭ ‬كافة‭ ‬الأفرع‭ ‬الأمنية‭ ‬وإعادة‭ ‬هيكلتها‭ ‬بصورة‭ ‬تليق‭ ‬بشعبنا‭ ‬وتضحياته‭ ‬وتاريخه‭ ‬العريق‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الأمم‮»‬‭.‬

MENAFN29122024000055011008ID1109040293

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث