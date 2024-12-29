((الصداقة البحرينية الكورية)): قفزة كبيرة في العلاقات بين البلدين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬البحرينية‭ ‬الكورية‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬أنّ‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الصديقة‭ ‬تشهد‭ ‬نموًا‭ ‬وازدهارًا‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة،‭ ‬حيث‭ ‬يتمتع‭ ‬البلدان‭ ‬بعلاقات‭ ‬تجارية‭ ‬واقتصادية‭ ‬ممتدة‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الصديقة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬نوه‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬بأهمية‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬تشجيع‭ ‬وحماية‭ ‬الاستثمار،‭ ‬حيث‭ ‬وقع‭ ‬عن‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وعن‭ ‬حكومة‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الدكتور‭ ‬هونسانغ‭ ‬كو‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وتطرق‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الصديقة،‭ ‬وتطوير‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬حيث‭ ‬إنّ‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬قفزة‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

وأوضح‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬أن‭ ‬التنسيق‭ ‬والتواصل‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬شهد‭ ‬طفرة‭ ‬كبيرة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬وقد‭ ‬شهدنا‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬عقد‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬الأعمال‭ ‬البحريني‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬الذي‭ ‬نظم‭ ‬بالتعاون‭ ‬بين‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬وجمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬البحرينية‭ ‬الكورية‭ ‬مع‭ ‬سفارة‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬سيول،‭ ‬بحضور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬مشارك‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬البلدين‭.‬

‭ ‬وأشار‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬إلى‭ ‬تنوع‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬التجاري‭ ‬والاجتماعي‭ ‬والثقافي‭ ‬والسياحي‭ ‬والطبي‭ ‬والتكنولوجي‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬ووجود‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والإلكترونيات‭ ‬والسيارات‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وأعرب‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬بوتيرة‭ ‬أسرع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬زيادة‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار،‭ ‬حيث‭ ‬تتميز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بموقعها‭ ‬الجغرافي‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬وتتوافر‭ ‬فيها‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬التي‭ ‬تجذب‭ ‬وتحمي‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبي،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التسهيلات‭ ‬الحكومية‭ ‬للاستثمار‭ ‬الأجنبي‭.‬

وتهدف‭ ‬اتفاقية‭ ‬تشجيع‭ ‬وحماية‭ ‬الاستثمار‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الصديقة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬وتطوير‭ ‬الفرص‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬النشاط‭ ‬التجاري‭ ‬والاستثماري‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬البيئة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المواتية‭ ‬لجذب‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المتبادلة‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬ومختلف‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬كما‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تنافسية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬