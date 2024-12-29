((الصداقة البحرينية الكورية)): قفزة كبيرة في العلاقات بين البلدين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد رئيس جمعية الصداقة البحرينية الكورية أحمد عبدالله بن هندي أنّ العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا الصديقة تشهد نموًا وازدهارًا على كافة الأصعدة، حيث يتمتع البلدان بعلاقات تجارية واقتصادية ممتدة منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى حرص المملكة على تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي مع جمهورية كوريا الصديقة في كافة المجالات.
وفي هذا الصدد نوه بن هندي بأهمية التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، حيث وقع عن حكومة مملكة البحرين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعن حكومة جمهورية كوريا الدكتور هونسانغ كو سفير جمهورية كوريا لدى مملكة البحرين.
وتطرق بن هندي إلى دور هذه الاتفاقية في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا الصديقة، وتطوير مسارات التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في تحقيق التطلعات والمصالح المشتركة، حيث إنّ توقيع الاتفاقية من شأنه أن يحقق قفزة في العلاقات بين البلدين الصديقين.
وأوضح بن هندي أن التنسيق والتواصل بين البلدين شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، وقد شهدنا الشهر الماضي عقد النسخة السادسة من منتدى الأعمال البحريني الكوري الجنوبي الذي نظم بالتعاون بين جمعية رجال الأعمال البحرينية وجمعية الصداقة البحرينية الكورية مع سفارة جمهورية كوريا في مملكة البحرين وسفارة مملكة البحرين في سيول، بحضور أكثر من 100 مشارك من أصحاب الأعمال في البلدين.
وأشار بن هندي إلى تنوع مجالات التعاون التجاري والاجتماعي والثقافي والسياحي والطبي والتكنولوجي بين الجانبين ووجود العديد من الفرص الواعدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والإلكترونيات والسيارات والذكاء الاصطناعي.
وأعرب بن هندي عن أمله أن تسهم هذه الاتفاقية في العمل بوتيرة أسرع من أجل زيادة فرص الاستثمار، حيث تتميز مملكة البحرين بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وتتوافر فيها منظومة متكاملة من القوانين والتشريعات التي تجذب وتحمي الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن العديد من التسهيلات الحكومية للاستثمار الأجنبي.
وتهدف اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار مع جمهورية كوريا الصديقة إلى توفير وتطوير الفرص الاقتصادية والتجارية، وتعزيز النشاط التجاري والاستثماري بين الجانبين، حيث تأتي في إطار جهود مملكة البحرين الرامية إلى توفير البيئة الاقتصادية المواتية لجذب رؤوس الأموال، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البحرين ومختلف الدول الشقيقة والصديقة، كما تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات بما يصب في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
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