بنك ((إلى)) يستعد لإعلان الفائز بجائزة الكنز الكبرى بقيمة مليون دولار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يعلن بنك «إلى»، البنك الرقمي المتوفر حصريًا عبر الهواتف الذكية، والتابع لبنك ABC ، قرب انتهاء فترة الإيداع للمشاركة في السحب على جائزة الكنز الكبرى وقيمتها مليون دولار أمريكي. سيغلق باب المشاركة في تاريخ 31 ديسمبر 2024 على أن يتم إجراء السحب واختيار الفائز في 10 فبراير 2025. شهد عام 2024 زيادة غير مسبوقة في جوائز الكنز التي بلغ مجموعها 2 , 670 , 000 دولار أمريكي على مدار العام. فاز عديد من العملاء بجوائز نقدية شهرية مجزية طوال العام، سواءً على شكل دفعات لمرة واحدة أو رواتب شهرية لعام كامل.
تم إعداد حساب الكنز ليكون كأداة ادخار مريحة للعملاء تساعدهم في تحقيق تطلعاتهم المالية من خلال الحصول على جوائز نقدية ضخمة. وتماشيًا مع اسم العلامة التجارية للبنك، يمثل «الكنز» حلًا رقميًا مبتكرًا يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في حياة العملاء. ومن خلال حساب الكنز، يفي بنك «إلى» بوعده المتمثل في «بنك يعبر عنك».
وتعليقًا على الجائزة الكبرى لشهر ديسمبر 2024، صرَّحت ندى طرادة، رئيس الأعمال والعملاء لدى بنك «إلى» قائلةً: «نحن فخورون للغاية بالشعبية المتزايدة التي يحظى بها حساب الكنز وردود الفعل الإيجابية التي تلقيناها، فهي دليل دامغ على الثقة التي يضعها العملاء فينا للمضي بهم قّدُمًا نحو تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم. إنني أشجع الجميع على الادخار في حساب الكنز للحصول على فرصة الفوز بجائزة المليون دولار والوصول إلى كل ما يحلمون به في الحياة».
كجزء من التجربة المصرفية السلسة التي يقدمها بنك «إلى»، يتوفر حساب الكنز عند فتح حساب توفير لدى البنك. كل ما يحتاج العملاء فعله هو الإيداع في حساب الكنز، وهو أمر يمكن القيام به خلال دقائق معدودة من خلال انتقاء الخيارات المفضلة لديهم على تطبيق «إلى» الحائز جوائز عالمية مرموقة. يمنح الحساب للمستخدم خاصية التحكم الكامل، حيث يمكن تتبع الأموال ومتابعة فرص الفوز على مدار الساعة، بالإضافة إلى معرفة المواعيد النهائية للإيداع والسحب من التطبيق.
كما يمثل حساب الكنز هدية مثالية لأحبائك في المناسبات الخاصة، حيث يمكنك إيداع مال مع إرفاق رسالة بطابع شخصي، مما يمكنهم من تغيير مجرى حياتهم من خلال الفوز بجوائز نقدية ضخمة. أودع أموالك اليوم في حساب الكنز لتحصل على فرصة تغيير حياتك للأفضل من خلال الفوز بالجائزة الكبرى لنهاية العام بقيمة مليون دولار أمريكي. للمزيد من المعلومات حول المواعيد النهائية للإيداع والسحب والشروط والأحكام، يرجى الدخول إلى تطبيق إلى.
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