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بنك ((إلى)) يستعد لإعلان الفائز بجائزة الكنز الكبرى بقيمة مليون دولار

12/29/2024 11:40:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يعلن‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬،‭ ‬البنك‭ ‬الرقمي‭ ‬المتوفر‭ ‬حصريًا‭ ‬عبر‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬والتابع‭ ‬لبنك‭ ‬ ABC ،‭ ‬قرب‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬الإيداع‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬الكنز‭ ‬الكبرى‭ ‬وقيمتها‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬سيغلق‭ ‬باب‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إجراء‭ ‬السحب‭ ‬واختيار‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬فبراير‭ ‬2025‭. ‬شهد‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬زيادة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬جوائز‭ ‬الكنز‭ ‬التي‭ ‬بلغ‭ ‬مجموعها‭ ‬2 , 670 , 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭. ‬فاز‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬شهرية‭ ‬مجزية‭ ‬طوال‭ ‬العام،‭ ‬سواءً‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬دفعات‭ ‬لمرة‭ ‬واحدة‭ ‬أو‭ ‬رواتب‭ ‬شهرية‭ ‬لعام‭ ‬كامل‭.‬

تم‭ ‬إعداد‭ ‬حساب‭ ‬الكنز‭ ‬ليكون‭ ‬كأداة‭ ‬ادخار‭ ‬مريحة‭ ‬للعملاء‭ ‬تساعدهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬نقدية‭ ‬ضخمة‭. ‬وتماشيًا‭ ‬مع‭ ‬اسم‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬للبنك،‭ ‬يمثل‭ ‬‮«‬الكنز‮»‬‭ ‬حلًا‭ ‬رقميًا‭ ‬مبتكرًا‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬العملاء‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬حساب‭ ‬الكنز،‭ ‬يفي‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬بوعده‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬‮«‬بنك‭ ‬يعبر‭ ‬عنك‮»‬‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬لشهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024،‭ ‬صرَّحت‭ ‬ندى‭ ‬طرادة،‭ ‬رئيس‭ ‬الأعمال‭ ‬والعملاء‭ ‬لدى‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬قائلةً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬للغاية‭ ‬بالشعبية‭ ‬المتزايدة‭ ‬التي‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬حساب‭ ‬الكنز‭ ‬وردود‭ ‬الفعل‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬تلقيناها،‭ ‬فهي‭ ‬دليل‭ ‬دامغ‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬يضعها‭ ‬العملاء‭ ‬فينا‭ ‬للمضي‭ ‬بهم‭ ‬قّدُمًا‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أحلامهم‭ ‬وتطلعاتهم‭. ‬إنني‭ ‬أشجع‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬الادخار‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬الكنز‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬المليون‭ ‬دولار‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يحلمون‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الحياة‮»‬‭.‬

كجزء‭ ‬من‭ ‬التجربة‭ ‬المصرفية‭ ‬السلسة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬،‭ ‬يتوفر‭ ‬حساب‭ ‬الكنز‭ ‬عند‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬توفير‭ ‬لدى‭ ‬البنك‭. ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يحتاج‭ ‬العملاء‭ ‬فعله‭ ‬هو‭ ‬الإيداع‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬الكنز،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬يمكن‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬خلال‭ ‬دقائق‭ ‬معدودة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬انتقاء‭ ‬الخيارات‭ ‬المفضلة‭ ‬لديهم‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬الحائز‭ ‬جوائز‭ ‬عالمية‭ ‬مرموقة‭. ‬يمنح‭ ‬الحساب‭ ‬للمستخدم‭ ‬خاصية‭ ‬التحكم‭ ‬الكامل،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬تتبع‭ ‬الأموال‭ ‬ومتابعة‭ ‬فرص‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬معرفة‭ ‬المواعيد‭ ‬النهائية‭ ‬للإيداع‭ ‬والسحب‭ ‬من‭ ‬التطبيق‭.‬

كما‭ ‬يمثل‭ ‬حساب‭ ‬الكنز‭ ‬هدية‭ ‬مثالية‭ ‬لأحبائك‭ ‬في‭ ‬المناسبات‭ ‬الخاصة،‭ ‬حيث‭ ‬يمكنك‭ ‬إيداع‭ ‬مال‭ ‬مع‭ ‬إرفاق‭ ‬رسالة‭ ‬بطابع‭ ‬شخصي،‭ ‬مما‭ ‬يمكنهم‭ ‬من‭ ‬تغيير‭ ‬مجرى‭ ‬حياتهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬ضخمة‭. ‬أودع‭ ‬أموالك‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬الكنز‭ ‬لتحصل‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬تغيير‭ ‬حياتك‭ ‬للأفضل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬لنهاية‭ ‬العام‭ ‬بقيمة‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬المواعيد‭ ‬النهائية‭ ‬للإيداع‭ ‬والسحب‭ ‬والشروط‭ ‬والأحكام،‭ ‬يرجى‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ ‬إلى‭.‬

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