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نسب إشغال ضعيفة في فنادق المملكة رأس السنة

12/29/2024 11:38:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






عمان- قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات إن "نسب إشغال الفنادق خلال عطلة رأس السنة الميلادية 2025 ضعيفة".
وأوضح هلالات أن نسب إشغال الفنادق في عمان بلغت 24 % خلال عطلة رأس السنة الميلادية مقارنة مع 36 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكر هلالات أن نسبة إشغال فنادق البحر الميت تراجعت إلى 16 % بدلا من 48% والبترا إلى 12 % بدلا من 24 %.
ولفت هلالات الانتباه إلى نسب الإشغال ما فتئت تتراجع حتى اليوم منذ بدء العدوان الصهويني على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن نسب الاشغال كانت أعلى في نهاية العام 2022 مقارنة بالعام الذي تلاه إذ وصلت نسب إشغال فنادق العاصمة عمان خلال عطلة رأس السنة نحو 59 %، وبلغت نسب اشغال فنادق البحر الميت 73 % والبترا لأعلى نسبة خلال ذلك العام لتصل الى 80 %.
ويصل عدد المنشآت الفندقية بمختلف تصنيفاتها إلى نحو 668 فندقا منتشرة بمختلف مناطق المملكة ويضم نحو 22 ألف موظف.
ومن جهة أخرى، أكدت مديرة جمعية المطاعم السياحة الأردنية إليانا جعنيني أن ثمة حجوزات ملحوظة في المطاعم السياحية خلال عطلة رأس السنة الميلادية لكنها اقل من الأعوام التي سبقت العدوان الصهيوني على غزة.
وبينت جعنيني أن الموسم الحالي في عطلة راس السنة "جيد" وهنالك تجهيزات من المطاعم من خلال اقامة فعاليات استقبال العام الجديد مثل التحضير للحفلات وحجوزات العشاء.
واضافت " في رأس السنة الميلادية الماضية تم إلغاء كافة اشكال الفعاليات لهذه المناسبة جراء العدوان الصهيوني على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ويشار الى أن عدد المطاعم السياحية في الأردن نحو 1200 منشأة موزعة بمختلف محافظات المملكة.
من ناحيته، قال صاحب مكتب سياحة وسفر عمر عبدو إن الإقبال على الرحلات الخارجية والداخلية تراجع إلى النصف مقارنة بالأعوام الماضية.
واكد عبدو ان اكثر الوجهات السياحية طلبا للمواطنين هي مصر وتركيا. وعن الرحلات الداخلية اكد عبدو انها ضمن مستويات
مقبولة.

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