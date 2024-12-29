نسب إشغال ضعيفة في فنادق المملكة رأس السنة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم
عمان- قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات إن "نسب إشغال الفنادق خلال عطلة رأس السنة الميلادية 2025 ضعيفة".
وأوضح هلالات أن نسب إشغال الفنادق في عمان بلغت 24 % خلال عطلة رأس السنة الميلادية مقارنة مع 36 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكر هلالات أن نسبة إشغال فنادق البحر الميت تراجعت إلى 16 % بدلا من 48% والبترا إلى 12 % بدلا من 24 %.
ولفت هلالات الانتباه إلى نسب الإشغال ما فتئت تتراجع حتى اليوم منذ بدء العدوان الصهويني على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن نسب الاشغال كانت أعلى في نهاية العام 2022 مقارنة بالعام الذي تلاه إذ وصلت نسب إشغال فنادق العاصمة عمان خلال عطلة رأس السنة نحو 59 %، وبلغت نسب اشغال فنادق البحر الميت 73 % والبترا لأعلى نسبة خلال ذلك العام لتصل الى 80 %.
ويصل عدد المنشآت الفندقية بمختلف تصنيفاتها إلى نحو 668 فندقا منتشرة بمختلف مناطق المملكة ويضم نحو 22 ألف موظف.
ومن جهة أخرى، أكدت مديرة جمعية المطاعم السياحة الأردنية إليانا جعنيني أن ثمة حجوزات ملحوظة في المطاعم السياحية خلال عطلة رأس السنة الميلادية لكنها اقل من الأعوام التي سبقت العدوان الصهيوني على غزة.
وبينت جعنيني أن الموسم الحالي في عطلة راس السنة "جيد" وهنالك تجهيزات من المطاعم من خلال اقامة فعاليات استقبال العام الجديد مثل التحضير للحفلات وحجوزات العشاء.
واضافت " في رأس السنة الميلادية الماضية تم إلغاء كافة اشكال الفعاليات لهذه المناسبة جراء العدوان الصهيوني على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ويشار الى أن عدد المطاعم السياحية في الأردن نحو 1200 منشأة موزعة بمختلف محافظات المملكة.
من ناحيته، قال صاحب مكتب سياحة وسفر عمر عبدو إن الإقبال على الرحلات الخارجية والداخلية تراجع إلى النصف مقارنة بالأعوام الماضية.
واكد عبدو ان اكثر الوجهات السياحية طلبا للمواطنين هي مصر وتركيا. وعن الرحلات الداخلية اكد عبدو انها ضمن مستويات
مقبولة.
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