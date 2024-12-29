توقع إنجاز جزئي بإستراتيجية الطاقة المحدثة منتصف 2025

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
عمان- توقع مدير برامج الطاقة والبيئة في بعثة الاتحاد الأوروبي عمر أبو عيد، أن يتحقق إنجاز في تنفيذ الاستراتيجية المعدلة لقطاع الطاقة خلال الربع الثاني من العام المقبل.
وبين أبو عيد، أنه لا يوجد تصور نهائي حول موعد الانجاز الكلي للاستراتيجية المحدثة كون العمل عليها يأخذ بعين الاعتبار أمورا عدة، تتعلق بمستجدات في القطاع، إلا أن الفترة المقبلة وحتى منتصف العام المقبل ستشهد بعض الإنجازات في هذا الشأن.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي بصفته داعما لوزارة الطاقة في تنفيذ الاستراتيجية، اختار فريق خبراء مناسب لهذه الغاية ووافقت عليه وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ما تطلب وقتا.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة قال في حديث للجنة المالية النيابية خلال مناقشة موازنات مؤسسات القطاع: "إنه كان من المفترض الانتهاء من إعداد هذه الاستراتيجية نهاية العام الحالي، إلا أن متطلبات تعيين المستشارين أجلت إنجازها".
وبينت الوزارة سابقا، أن الاستراتيجية المحدثة ستركز على ضرورة تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات وتكاملية القطاع مع غيره من القطاعات ذات الأهمية مثل، النقل، المياه والبيئة.
MENAFN29122024000072011014ID1109040282
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.