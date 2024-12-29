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توقع إنجاز جزئي بإستراتيجية الطاقة المحدثة منتصف 2025

12/29/2024 11:38:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- توقع مدير برامج الطاقة والبيئة في بعثة الاتحاد الأوروبي عمر أبو عيد، أن يتحقق إنجاز في تنفيذ الاستراتيجية المعدلة لقطاع الطاقة خلال الربع الثاني من العام المقبل.
وبين أبو عيد، أنه لا يوجد تصور نهائي حول موعد الانجاز الكلي للاستراتيجية المحدثة كون العمل عليها يأخذ بعين الاعتبار أمورا عدة، تتعلق بمستجدات في القطاع، إلا أن الفترة المقبلة وحتى منتصف العام المقبل ستشهد بعض الإنجازات في هذا الشأن.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي بصفته داعما لوزارة الطاقة في تنفيذ الاستراتيجية، اختار فريق خبراء مناسب لهذه الغاية ووافقت عليه وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ما تطلب وقتا.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة قال في حديث للجنة المالية النيابية خلال مناقشة موازنات مؤسسات القطاع: "إنه كان من المفترض الانتهاء من إعداد هذه الاستراتيجية نهاية العام الحالي، إلا أن متطلبات تعيين المستشارين أجلت إنجازها".
وبينت الوزارة سابقا، أن الاستراتيجية المحدثة ستركز على ضرورة تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات وتكاملية القطاع مع غيره من القطاعات ذات الأهمية مثل، النقل، المياه والبيئة.

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