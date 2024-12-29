المحاسبة: الإدارة المحلية لم تلتزم بتسديد مبالغ سنوية لـالأراضي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات
عمان– أظهر تقرير ديوان المحاسبة عدم التزام وزارة الإدارة المحلية بالمادة الرابعة من الاتفاقية المبرمة بينها وبين دائرة الأراضي والمساحة والمتضمنة دفع مبلغ 75.000 ألف دينار سنويا.
وأشار التقرير إلى عدم استخدام سجل الأرشفة للاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين دائرة الأراضي والمساحة وعدد من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والأهلية لتوفير البيانات الرقمية والمعلومات المتعلقة بالأراضي، حيث يتم الاحتفاظ بكل اتفاقية أو مذكرة تفاهم لدى الموظف المعني بتنفيذها.
وأوصى الديوان باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب الموضوع حسب الأصول.
وبخصوص مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، بين تقرير ديوان المحاسبة أن المؤسسة استخدمت السلف المالية بغير الغايات الممنوحة لأجلها وبدون بيان أوجه الإنفاق والغاية منه. وأشار التقرير إلى عدم متابعة الأمور القانونية والذمم المستحقة لصالح المؤسسة على الغير. وبين أن المؤسسة تورد المبالغ المستحقة عليها للضمان الاجتماعي في المواعيد المحددة، ما أدى إلى تحمل المؤسسة غرامات التأخير البالغة 53.529 دينار حتى نهاية 2022.
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