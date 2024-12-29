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المحاسبة: الإدارة المحلية لم تلتزم بتسديد مبالغ سنوية لـالأراضي

12/29/2024 11:38:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات






عمان– أظهر تقرير ديوان المحاسبة عدم التزام وزارة الإدارة المحلية بالمادة الرابعة من الاتفاقية المبرمة بينها وبين دائرة الأراضي والمساحة والمتضمنة دفع مبلغ 75.000 ألف دينار سنويا.
وأشار التقرير إلى عدم استخدام سجل الأرشفة للاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين دائرة الأراضي والمساحة وعدد من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والأهلية لتوفير البيانات الرقمية والمعلومات المتعلقة بالأراضي، حيث يتم الاحتفاظ بكل اتفاقية أو مذكرة تفاهم لدى الموظف المعني بتنفيذها.
وأوصى الديوان باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب الموضوع حسب الأصول.
وبخصوص مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، بين تقرير ديوان المحاسبة أن المؤسسة استخدمت السلف المالية بغير الغايات الممنوحة لأجلها وبدون بيان أوجه الإنفاق والغاية منه. وأشار التقرير إلى عدم متابعة الأمور القانونية والذمم المستحقة لصالح المؤسسة على الغير. وبين أن المؤسسة تورد المبالغ المستحقة عليها للضمان الاجتماعي في المواعيد المحددة، ما أدى إلى تحمل المؤسسة غرامات التأخير البالغة 53.529 دينار حتى نهاية 2022.

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