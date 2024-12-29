غرايبة لـالغد: خطة جديدة لتسهيل ممارسة الأعمال

MENAFN - Alghad Newspaper) طارق الدعجة

طرح شراكة جديدة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتعليم قريبا





عمان- كشف الاستثمار المهندس مثنى غرايبة عن "خطة تنفيذية واضحة" تعكف الوزارة على إعدادها لتسهيل خطوات ممارسة الأعمال بالمملكة، من خلال إعادة تقييم رحلة المستثمر في الأردن، وتبسيط إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية بالمملكة بالتعاون مع شركائها الرئيسيين من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى.

وبين غرايبة، في مقابلة خاصة مع "الغد"، أن الخطة التي سيتم الإعلان عنها قريبا تستهدف تحسين رحلة المستثمر، بدءا من مرحلة الفكرة الاستثمارية لدى المستثمر لتتضمن كافة مراحل المشروع الاستثماري والخاصة بالتسجيل والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطه الاقتصادي، إلى مرحلة الاستمرارية والتوسع في استثماراته، وفي خطوة مهمة نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للأردنيين.

وأوضح أن الخطة تتضمن أيضا إعادة هندسة إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية، والتخلص من الإجراءات غير الضرورية، وتقديم التسهيلات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية بما فيها قضايا إقامة المستثمرين الأجانب في الأردن.

وبين أن عمل الوزارة ينصب حاليا على تنفيذ ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي، وإستراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام (2023-2026) التي تم مواءمتها لتتوافق مع مخرجات الرؤية، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية، حيث تستهدف هذه الإستراتيجية جذبا لاستثمارات خارجية جديدة من الدول المستهدفة، والتوسع في الاستثمارات القائمة.

ولفت الوزير إلى التعاقد مؤخرا مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال ترويج الاستثمار، وذلك لمساعدة الوزارة في جهودها الترويجية الخارجية في الدول المستهدفة، وعمل سردية لمزايا الاستثمار في المملكة على الصعيد القطاعي والدولة كبيئة جاذبة وحاضنة للاستثمارات، بالإضافة إلى بناء القدرات لدى موظفي وزارة الاستثمار العاملين في هذا المجال.

وقال غرايبة، إن هذه الشركة ستكون بديلا عن فتح مكاتب تمثيلية للوزارة في الدول المستهدفة والتي يصعب تأسيسها في الوقت الحالي نظرًا لمحدودية الموارد المالية.

وبين أن الجهود ستنصب في هذه المرحلة أيضا على تمكين الاستثمارات القائمة في المملكة، وتقديم كافة خدمات الرعاية اللاحقة وإزالة كافة العقبات والتحديات أمامها وذلك بالتنسيق المباشر مع القطاع الخاص من خلال العمل على التفكير معا بهذا الخصوص، وذلك لتشجيعها على الحفاظ على وجودها في المملكة، وتشجيعها على التوسع في مختلف القطاعات العاملة فيها.

وأوضح غرايبة أن الحكومة ستستمر باتخاذ القرارات المحفزة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف زيادة القدرة التنافسية للاستثمارات القائمة، مشيرا إلى أن نجاح المستثمر القائم سيساعد الوزارة في جهودها الترويجية، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتحفيز الاستثمارات المحلية.

واستعرض غرايبة إجمالي المشاريع المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية منذ إقراره عام 2023، إذ بلغ إجمالي حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من القانون وحتى النصف الأول من العام الحالي ما يقارب 1.790 مليار دينار.

وبحسب الوزير، بلغ عدد المشاريع الكلية 771 مشروعا، بحجم عمالة متوقعة يقارب 50.1 ألف فرصة عمل، فيما توزعت الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية على القطاعات الاقتصادية، حيث حصد قطاع الصناعة النصيب الأكبر، بحجم استثمار بلغ 1.2 مليار دينار، كما بلغ حجم الاستثمار في قطاع التجارة ما يقارب 184.5 مليون دينار، بينما بلغ حجم الاستثمار في قطاع السياحة 102.9 مليون دينار، وقطاع المستشفيات والمراكز الطبية 104.2 مليون دينار، وقطاع تكنولوجيا المعلومات 38.4 مليون دينار، فيما توزعت باقي الاستثمارات على العديد من الأنشطة الاقتصادية.

وأكد بأن الوزارة تحرص على العمل بشكل مستمر لجذب الاستثمارات من خلال شركائها في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات مع صناديق سيادية ومؤسسات استثمارية عربية بهدف تمويل وإنشاء مشاريع كبرى في مجالات البنية التحتية، والطاقة والطرق البديلة ومشاريع السكك الحديدية ومشاريع تطوير الموانئ، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم واتفاقية إطار لإعداد دراسات جدوى لمشاريع الهيدروجين الأخضر وغيرها من المشاريع.

وأوضح غرايبة أن الوزارة تقوم من خلال وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص على عقد ورشات تدريبية بهدف تعزيز مفهوم الشراكة، ورفع قدرات العاملين في القطاع العام لتسريع الإجراءات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، فيما ستعمل على طرح مشاريع جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص وعمل ورشات وندوات لطرح الفرص الاستثمارية.

وحول دور الوزارة في جعل الأردن وجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين الدوليين، قال غرايبة إن الوزارة ستعمل في هذا المجال على العديد من المبادرات وذلك من خلال إعداد حزمة من الفرص الاستثمارية الجديدة في القطاعات ذات الأولوية خاصة في المشاريع الكبرى مع تنفيذ دراسات جدوى أولية لهذه الفرص لتكون أكثر جاذبية، وتساعد المستثمر على الإسراع في اتخاذ قراره الاستثماري، حيث تم التوقيع مع عدد من الشركات الاستشارية العالمية الكبرى والمتخصصة في هذا المجال.

وبين أن الوزارة ستعمل أيضا على تحديث منصة استثمر في الأردن (invest) من حيث تحديث المحتوى الاستثماري فيها، والمعلومات القطاعية والفرص الاستثمارية، وإجراءات ممارسة الأعمال في الأردن وغيرها من المعلومات التي يحتاجها المستثمر، والعمل على جعلها أكثر تفاعلية من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بحيث يستطيع المستثمر الحصول على كافة المعلومات التي يحتاجها للمضي قدمًا في مشروعه الاستثماري، وذلك بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وحول طرح مشاريع جديدة ليتم تنفيذها ضمن قانون الشراكة، قال غرايبة إن قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص صدر في عام 2023، فيما صدرت الأنظمة المنبثقة من القانون في العام الحالي لتكون وزارة الاستثمار هي المرجعية الرئيسة في إعداد دراسات المشاريع، وطرح عطاءاتها لتسهيل وتبسيط الإجراءات والموافقات المطلوبة.

وأشار إلى أنه تم تسجيل عدة مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة قانون الشراكة تشمل مشاريع البنية التحتية والنقل وترشيد المياه، ومن هذه المشاريع مشروع تخفيض الفاقد المائي، ومشروع إعادة تأهيل الطرق من خلال رسوم الاستخدام، بالإضافة إلى مشروع حافلات التردد السريع (BRT) بين عمان والزرقاء والمتوقع أن يتم طرح عطائه بداية العام المقبل.

وبين أن العمل جار حاليا على تطوير قائمة مشاريع قابلة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وبما ينسجم مع الأهداف الوطنية الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي وبالتشاور مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية والجهات الحكومية، ومن المتوقع أن يتم إضافة ثلاثة مشاريع جديدة مع نهاية العام في مجال الطاقة والبنية التحتية والتعليم.

وحول أثر الأوضاع الاقتصادية العالمية على جذب الاستثمارات إلى الأردن، قال الوزير: "في وقت يشهد فيه العالم والمنطقة على وجه الخصوص تحديات اقتصادية غير مسبوقة، ما يزال الأردن يتمتع ببيئة استثمارية مستقرة تجعله وجهة مفضلة للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الرغم من الأوضاع الاقتصادية العالمية التي تزيد من عامل المخاطرة لدى المستثمرين، ويواصل الأردن تركيزه بالحفاظ على المستثمرين الحاليين، وتشجيعهم على التوسع من خلال نماذج عمل مبتكرة تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين".

وأضاف، "تتضمن إستراتيجية وزارة الاستثمار في المملكة تعزيز الشراكات بين المستثمرين الحاليين في القطاع الصناعي والراغبين في التوسع، وذلك من خلال ربط هؤلاء المستثمرين مع فرص جديدة تتماشى مع احتياجات السوق المحلي والإقليمي، هذا التوجه يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحالية ودعم نموها في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المعقدة".

وقال غرايبة: إن الأردن يقدم نفسه كأحد الوجهات المفضلة للاستثمار المستدام في المنطقة العربية بشكل خاص، ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، حيث يشكل الاستثمار في المملكة فرصة كبيرة للمستثمرين للتوسع في الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية وبما يتواءم مع احتياجاتهم للنمو، حيث تتيح اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والمتعددة الأطراف، التي وقعها الأردن مع العديد من دول العالم للمستثمر، الوصول إلى أسواق عالمية يبلغ حجم اقتصاداتها حوالي 50 تريليون دولار أميركي، مع وجود أكثر من 1.4 مليار مستهلك يتمتعون بقوة شرائية عالية، منها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا وسنغافورة والدول العربية.

وأضاف أن المنتجات ذات المنشأ الأردني تستطيع الدخول إلى هذه الأسواق معفاة من الرسوم الجمركية ودون تحديد حصص، ودون الحاجة إلى حد أدنى من مدخلات إنتاج من دول أخرى في المنتج النهائي، وذلك في ميزة يتفرد فيها الأردن عن غيره من الدول التي وقعت اتفاقيات تجارة حرة مماثلة، الأمر الذي يقلل من تكاليف الإنتاج ويعزز من تنافسية السلع من حيث الأسعار.

وأكد أن الأردن يمتاز عن غيره من العديد من دول المنطقة بالاستقرار الاقتصادي والمالي، حيث يتمتع الدينار الأردني باستقرار سعر صرفه منذ عام 1989 وهو مرتبط بالدولار الأميركي مما يجعله حاليا عملة ذات مصداقية عالية بفضل الزيادة المطردة لاحتياطيات المملكة من العملات الصعبة، ووصولها إلى مستويات مريحة، بالإضافة إلى السماح للمستثمرين وبموجب قانون البيئة الاستثمارية بتحويل العملات القابلة للتحويل داخل المملكة وخارجها بسهولة وحرية تصفية أو إنهاء الأنشطة الاستثمارية الخاصة بهم، عدا عن تمتع المشاريع الاستثمارية والمستثمرين بالعديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية والتسهيلات الأخرى والتي تعمل على تعزيز وتمكين استثماراتهم في المملكة.

وقال إن الوزارة تعمل على إنشاء وحدة متخصصة تعنى بضمان حقوق المستثمر بحيث تكون هي مرجعية المستثمر للتظلم وضمان حقوقه.

وبين أن فرص الاستثمار والتجارة في الأردن غنية ومتنوعة في مختلف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية التي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي 2033، مثل الصناعات عالية القيمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات المستقبل والصناعات الإبداعية، والرعاية الصحية، والسياحة والسياحة العلاجية والطاقة والمياه والنقل وسكك الحديد والقطاع اللوجيستي والتجاري، بالإضافة إلى المشاريع الكبرى، والتي تتمتع بحزمة من الحوافز والمزايا الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها وزارة الاستثمار والتي تعمل على تعزيز وتمكين هذه الاستثمارات في المملكة.

وفي إطار تعزيز الميزات التنافسية للأردن، قال غرايبة إن الوزارة تركز على توفير بيئة عمل محفزة للمستثمرين، عبر تقديم حوافز ضريبية ومالية، ودعم مشاريع الطاقة المتجددة والخضراء التي تشكل أحد القطاعات الواعدة في المملكة، إذ تم منح حوافز إضافية للمستثمرين في محافظة الكرك، بالإضافة إلى إعلان منطقة تنموية خاصة في الشونة، بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية في هذه المناطق.