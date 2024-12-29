خبراء الصحة يدحضون 5 خرافات حول عادات العطلات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- _- تنتشر خلال مواسم العطلات أنواع من الممارسات والخرافات التي تعد بنظر الخبراء غير صحية ولا يجب القيام بها ولا سيما فيما يتعلق بالوجبات، ممارسة الرياضة والحصول على قسط كاف من النوم.
ووفق ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية"، فإن موسم العطلات يكون مليئا بالمرح يرافقه توتر ناجم عن محاولة الحفاظ على نمط حياة صحي أثناء المشاركة في الاحتفالات.
وقال دانييل هيرمان، طبيب القلب في "ميموريال هيرمان" في مدينة هيوستن الأميركية: "إن الأشخاص في العطلات يميلون إلى اتخاذ خيارات غذائية أسوأ وتخصيص وقت أقل للنشاط البدني".
ووجدت دراسة استقصائية أجرتها جمعية القلب الأميركية في العام الماضي، أن العطلات أكثر إرهاقا من الضرائب، ويتفق أكثر من ثلاثة أرباع الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع على أنهم تجاهلوا احتياجاتهم الصحية خلال العطلات.
قالت لاكشمي ميهتا، اختصاصية أمراض القلب غير الجراحية، لموقع "هيلث لاين": "إنه من الصعب جدا الحفاظ على صحة القلب خلال العطلات نظرا للانحرافات الناجمة عن وفرة الأطعمة عالية السعرات الحرارية والصوديوم والدهون في التجمعات. كما أن الجداول الزمنية المريحة والسفر يؤديان إلى تعطيل روتين التمارين الرياضية".
5 خرافات شائعة
- الضغط النفسي أمر لا مفر منه خلال موسم الأعياد: رغم أن موسم الأعياد والعطلات يبدو سريع الوتيرة ومرهقا، يمكن تخصيص بضع دقائق للاسترخاء واستعادة الطاقة. لذلك ينصح الخبراء بالحرص على النوم لمدة 7 إلى 9 ساعات يوميا، والاستمرار في ممارسة الأنشطة التي تساعدك على الاسترخاء، مثل المشي اليومي أو القراءة أو مشاهدة الأفلام.
- تخطي الوجبات يوفر السعرات الحرارية: رغم أن تخطي الوجبات يبدو مغريا لتوفير السعرات الحرارية، إلا أن الدراسات تقدم نتائج متباينة، قد يحسن مستويات السكر والكولسترول لدى البعض، كما قد يزيد الشعور بالجوع ويؤدي إلى الإفراط في الأكل لدى البعض الآخر. كما أن هناك دراسة ربطت تخطي الوجبات بارتفاع خطر الوفاة.
- لا بأس بعدم مراقبة تناول الصوديوم: هذا الأمر غير صحيح، لأن الإفراط في تناول الصوديوم يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
- لا مشكلة في تخطي التمارين خلال العطلات: رغم صعوبة الالتزام بالتمارين أثناء الأعياد والعطلات، إلا أنها ضرورية لتخفيف التوتر وحرق السعرات الزائدة.
- يمكن تعويض النوم بعد انتهاء العطلات: النوم عنصر أساسي للصحة، بيما قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، السكتة الدماغية، السمنة والخرف.
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