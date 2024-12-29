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خبراء الصحة يدحضون 5 خرافات حول عادات العطلات

12/29/2024 11:38:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- _- تنتشر خلال مواسم العطلات أنواع من الممارسات والخرافات التي تعد بنظر الخبراء غير صحية ولا يجب القيام بها ولا سيما فيما يتعلق بالوجبات، ممارسة الرياضة والحصول على قسط كاف من النوم.
ووفق ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية"، فإن موسم العطلات يكون مليئا بالمرح يرافقه توتر ناجم عن محاولة الحفاظ على نمط حياة صحي أثناء المشاركة في الاحتفالات.
وقال دانييل هيرمان، طبيب القلب في "ميموريال هيرمان" في مدينة هيوستن الأميركية: "إن الأشخاص في العطلات يميلون إلى اتخاذ خيارات غذائية أسوأ وتخصيص وقت أقل للنشاط البدني".
ووجدت دراسة استقصائية أجرتها جمعية القلب الأميركية في العام الماضي، أن العطلات أكثر إرهاقا من الضرائب، ويتفق أكثر من ثلاثة أرباع الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع على أنهم تجاهلوا احتياجاتهم الصحية خلال العطلات.
قالت لاكشمي ميهتا، اختصاصية أمراض القلب غير الجراحية، لموقع "هيلث لاين": "إنه من الصعب جدا الحفاظ على صحة القلب خلال العطلات نظرا للانحرافات الناجمة عن وفرة الأطعمة عالية السعرات الحرارية والصوديوم والدهون في التجمعات. كما أن الجداول الزمنية المريحة والسفر يؤديان إلى تعطيل روتين التمارين الرياضية".
5 خرافات شائعة
- الضغط النفسي أمر لا مفر منه خلال موسم الأعياد: رغم أن موسم الأعياد والعطلات يبدو سريع الوتيرة ومرهقا، يمكن تخصيص بضع دقائق للاسترخاء واستعادة الطاقة. لذلك ينصح الخبراء بالحرص على النوم لمدة 7 إلى 9 ساعات يوميا، والاستمرار في ممارسة الأنشطة التي تساعدك على الاسترخاء، مثل المشي اليومي أو القراءة أو مشاهدة الأفلام.
- تخطي الوجبات يوفر السعرات الحرارية: رغم أن تخطي الوجبات يبدو مغريا لتوفير السعرات الحرارية، إلا أن الدراسات تقدم نتائج متباينة، قد يحسن مستويات السكر والكولسترول لدى البعض، كما قد يزيد الشعور بالجوع ويؤدي إلى الإفراط في الأكل لدى البعض الآخر. كما أن هناك دراسة ربطت تخطي الوجبات بارتفاع خطر الوفاة.
- لا بأس بعدم مراقبة تناول الصوديوم: هذا الأمر غير صحيح، لأن الإفراط في تناول الصوديوم يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
- لا مشكلة في تخطي التمارين خلال العطلات: رغم صعوبة الالتزام بالتمارين أثناء الأعياد والعطلات، إلا أنها ضرورية لتخفيف التوتر وحرق السعرات الزائدة.
- يمكن تعويض النوم بعد انتهاء العطلات: النوم عنصر أساسي للصحة، بيما قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، السكتة الدماغية، السمنة والخرف.

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