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غزة: مدخل إلى الحرب الممتدة.. إصدار جديد للبروفيسور أسعد غانم

12/29/2024 11:38:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- عبر البروفيسور الفلسطيني أسعد غانم في مقدمة كتابه الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ "غزة: مدخل إلى الحرب الممتدة"، عن قلقه حيال محاولات إسرائيل تنفيذ عملة تطهير عرقي شامل في شمال غزة.
ويشير غانم في مقدمة كتابه الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، إلى أنه يسمع من منزله أصوات القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان في محاولة لتنفيذ تطهير عرقي آخر هناك. لافتا إلى أنه يرى أننا أمام تحول استراتيجي وجوهري في الصراع، يحدث هذا في وقت تتغير فيه الأوضاع السياسية والإنسانية والعسكرية والاجتماعية والثقافية بشكل يومي.
ويلفت المؤلف إلى أننا بحاجة إلى مزيد من الوقت والجهد لفهم الحرب على غزة وتداعياتها بشكل أعمق. ومع ذلك، فلا يمنعه ذلك من تقديم قراءته الحالية، متمنيا أن يسعفه الوقت في المستقبل لتقديم قراءة أكثر شمولية ودقة لفهم ما جرى خلال وبعد الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل في فلسطين بشكل خاص، وفي المنطقة بشكل عام.
ويقول غانم: "إنه من بين أولئك الذين عانوا من عدم القدرة على الجلوس وكتابة نص طويل ومتماسك لفترة طويلة بعد عملية حماس في السابع من أكتوبر، وما تلاها من تحضير وتهديدات إسرائيلية، ثم الهجوم الساحق والمدمر على غزة وأهلها"، لافتا إلى أن هذا الهجوم ترافق مع اعتداءات بأشكال مختلفة على عموم الفلسطينيين، خصوصا في الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني.
ويشير المؤلف إلى أنه كان واضحا لديه أن إسرائيل، التي تغيرت بشكل كبير خلال العقود الأخيرة، أصبحت مستعدة لارتكاب أبشع الجرائم وأكثرها فتكا، أولاً للانتقام من الفلسطينيين، وثانيا لتعزيز مشروعها الاستراتيجي بالسيطرة على فلسطين التاريخية، وتحويلها إلى دولة يهودية تنتهج تفوقا عرقيا شاملا وتعزز عمليا نظام "أبرتهايد"، في فلسطين.
ويرى غانم، أن المشروع الإسرائيلي ما يزال يتقدم يوما بعد يوم، وهناك العديد من الشواهد التي تؤكد أن إسرائيل، التي تغيرت، تسعى الآن إلى تنفيذ مشروع "دولة إسرائيل - أرض إسرائيل"، بشكل كامل وشامل. وهي أكثر استعدادا لتعزيز نظام التفوق العرقي (الأبارتهايد) في فلسطين التاريخية. وهي حاليا تقوم بتصفية "مشروع الدولتين"، في الضفة الغربية وقطاع غزة أولا، وتحجب مشروع المواطنة المتساوية للفلسطينيين داخل إسرائيل ثانيا. كما عملت وتعمل على تصفية قضية اللاجئين وحق العودة ثالثا.
ويقول المؤلف: "إنه في السنة الأخيرة، وضعت إسرائيل الفلسطينيين ومشاريعهم في مهب الريح، بل وتهدد وجودهم المادي بشكل عيني وحقيقي وملموس. والفلسطينون في لحظة تاريخية خطيرة تتجاوز ثقل لحظة النكبة أو أي مرحلة سابقة في التاريخ الفلسطيني. إنهم يعيشون في خضم "الحرب الممتدة، في مجابهة مشروع الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي في وطنهم". في عموم فلسطين.
ويتابع: الفلسطينيون هم الآن أمام مرحلة جديدة من النضال الوطني، التي تتطلب تغييرا جديا في مشاريعهم السياسية، وفي طريقة تنظيمهم، وفي وسائل نضالهم - فالأدوات السابقة لم تعد نافعة، والبديل الجديد يجب أن يتعامل مع التحديات بشكل مدروس.
يرى غانم، أنه في مواجهة هذه المخاطر الكبيرة، يتفاعل العمل الفلسطيني على مستويات متعددة، ويحقق بعض الإنجازات هنا وهناك. إلا أن الفعل الرسمي الفلسطيني لا يقدم أي محاولة للتعامل مع هذه المخاطر، داعيا إلى ممارسة جديه تكبح جماح إسرائيل وتطلعاتها الاقتلاعية والفوقية تجاه الشعب الفلسطيني.
ويشير المؤلف إلى أن الفلسطينيين بحاجة إلى تفكير وعمل سياسي سريع لإنقاذ وجودهم وحقهم في تقرير المصير والتحرر، ولتصحيح ما تحاول إسرائيل سحقه نهائيا. إنهم في لحظة تاريخية حرجة ومصيرية تتطلب استفاقة فورية، وإلا ستكون العواقب أصعب وأخطر مما هي عليه الآن.
ثم يتحدث المؤلف عن الكتاب قائلا: "إنه بعد أشهر من التردد، وخصوصا في ضوء الحرب ونتائجها المتفاقمة يوميا في غزة والضفة الغربية والقدس ولبنان، استجمعت الفكرة حول ضرورة إصدار كتاب يحاول وضع الحرب على غزة في سياقيها النظري والتاريخي، ولا يقبل بالرواية الإسرائيلية حول بداية تاريخ المواجهة في السابع من أكتوبر. في هذا الكتاب، أحاول توضيح خلفية الحرب على غزة وتداعياتها إسرائيليا وفلسطينيا وعربيا ودوليا.
الكتاب جاء كما يقول غانم في سبعة فصول، يتحدث الفصل الأول عن الحرب على غزة في سياق الاستعمار الاستيطاني لفلسطين ومقاومة أهل البلد الأصليين، أي الفلسطينيين، لهذا الاستعمار. ثم يقدم الكتاب في قسمين: الأول عن مقدمات الحرب، أو السؤال حول الكيفية التي وصلنا بها إلى الحرب على غزة، إسرائيليا وفلسطينيا. والثاني، عن تداعيات الحرب وآثارها.
أما الفصل الثاني، فقد خصصه المؤلف لتأطير وفهم التطورات الإسرائيلية التي مهدت للحرب على غزة ودعمتها، وصولا إلى درجة غير مسبوقة من العنف الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين. أما الفصل الثالث، فهو مخصص لفهم تحولات الحركة الوطنية الفلسطينية قبل هجوم حماس في السابع من أكتوبر وما تلاه من صدام مع إسرائيل. ويعرض هذا الفصل صعود حماس مركز فعل المقاومة ضد إسرائيل.
أما الفصل الرابع، فهو مخصص لفهم الحالة المستعرة في إسرائيل، وانتقامها من الفلسطينيين عموما، وخصوصا ضد أهل غزة، إلى درجة التدمير الكامل والإزالة، بما يشمل التطهير العرقي والإبادة. وفي الفصل الخامس، الذي يركز على تداعيات الحرب الفلسطينية مع استمرار القتال في غزة، بما يشمل تأثيرات الحرب على المؤسسات الفلسطينية، وكذلك على الجماعات الفلسطينية في مناطق سكناهم.
يناقش الفصل السادس، التطورات العربية والعالمية في ضوء الحرب على غزة، ويشمل المستجدات على مستوى الدول والشعوب، وحالة التضامن الواسعة مع الفلسطينيين في شوارع المدن الغربية، وخصوصا بين جيل الشباب بشكل عام، وداخل الجامعات بشكل خاص. فيما يقدم الفصل السابع نقاشا موسعا حول الحرب وتداعياتها، ويشمل مقولة إن الحرب مستمرة، ونهايتها غير معلومة. وتشير الدلائل المركزية إلى احتمال استمرارها لفترة طويلة، مما يترتب عليه تداعيات سلبية. وربما يفتح هذا الباب أمام إمكانيات مواجهة الحالة الإسرائيلية، فلسطينيا وعربيا ودوليا، بالطبع بشرط وجود مبادرة فلسطينية لذلك.
وفي خاتمة الكتاب يقول المؤلف: "آمل أن أكون قدمت للقارئ رؤية متكاملة قدر الإمكان، ما قد يساهم في فهم ما حدث وتداعياته، وربما يساعد في وضع أفكار وآليات في مواجهة آثار الكارثة وحالة الجنون في إسرائيل، المرتبطة بفائض قوة كبير ومفزع".

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