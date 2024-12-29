Monday, 30 December 2024 05:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المومني: المؤسسات الحكومية الإعلامية تقوم بواجبها برغم قلة مخصصاتها

12/29/2024 11:38:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان - أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، أن الإعلام الرسمي حريص على إيصال رسائل الحكومة في ظل التحديات الراهنة، وأن المؤسسات الحكومية الإعلامية تقوم بواجبها، برغم قلة الأموال المخصصة لها.
وشدد لدى مناقشة اللجنة المالية النيابية موازنة وزارة الاتصال الحكومي وهيئة الإعلام و"بترا" ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ومحطة الإعلام المستقلة "قناة المملكة"، على أن الوزارة مؤمنة بحق الأردنيين بالحصول على المعلومة وأن التوجيهات الملكية أكدت ذلك.
فيما قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن المجلس يدعم جميع وسائل الإعلام المرئية والورقية والمسموعة، مرجحا الانتهاء من إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، نهاية الشهر المقبل، مؤكدا أن المؤسسات الإعلامية بحاجة للدعم، لكن التلفزيون الأردني بحاجة للدعم الأكبر بينها.
وقال مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إبراهيم البواريد، أن موازنة المؤسسة للعام المقبل تبلغ 28 مليونا و978 ألف دينار، لافتا إلى أن المؤسسة حققت وفرا ماليا بقيمة 1.3 مليون دينار.
وأشار البواريد إلى أن المؤسسة حققت وفرا ماليا عبر نقل خدمات البث والربط الإخباري، مبينا أن مشروع استخدام الخلايا الشمسية حقق وفرا بنحو ربع مليون دينار.
ولفت إلى أن قنوات التلفزيون تبث بوضوح عال HD عبر القناة الرياضية والأولى، وحققت نسب مشاهدة عبر السوشال ميديا تقارب 12.5 مليون متابع خلال 4 سنوات الماضية، مبينا أن المؤسسة وضعت لها أهداف لتعمل عليها، كتخفيض رسوم الاشتراكات عبر الأقمار الاصطناعية.
فيما أشارت المديرة العامة لـ"بترا" فيروز مبيضين، لإنشاء مديرية إعلام رقمي في "بترا"، ستستقطب خبرات وكفاءات تغطي نقص كوادرها، مبينة أن موازنة الوكالة 2025 نمت 4 % عن موازنة 2024، لافتة إلى أن هذا النمو كان عبر النفقات الجارية، وقالت إن موازنة الوكالة المقدرة لعام 2025 تبلغ 3 ملايين و246 ألف دينار.
من جانبه، أكد رئيس هيئة الإعلام بشير المومني، أن الهيئة تعمل وفق قانوني الإعلام المرئي والمسموع، والمطبوعات والنشر، وهي الخلف القانوني لدائرة المطبوعات والنشر، لافتا إلى أن الاستثمار في قطاع الإعلام مفتوح لمختلف الجنسيات.
وأشار إلى أن عدد موظفي الهيئة 92 موظفا، لكنها تعاني من نقص في الكفاءات، مبينا أن الإعلام يتجه خلال الـ5 سنوات المقبلة للتغير ضمن بيئة إعلامية جديدة، منوها إلى أن الهيئة تُدخل للمملكة سنويا 1.2 مليون كتاب. ودعا لضرورة حماية المجتمع من أي تجاوزات، لافتا إلى أن الهيئة رصدت العام الحالي، حملة تستهدف الأطفال بين الـ8 و14 عاما، تحثهم على "الشذوذ" وأوقفتها الهيئة، موضحا أن موازنتها متواضعة وتقدّر بـ1.5 مليون دينار، مؤكدا أنه ينتظرنا عمل تنظيمي تشريعي كبير العام المقبل.
وأظهرت الموازنة المتعلقة بالهيئة أولويات منها، إجراء تعديل أو تغيير لمبنى الهيئة، وتعيين نسبة أكبر من الشباب الحاصلين على تخصصات مناسبة، وذوي إعاقة أيضا.
بدوره، أكد مدير عام قناة المملكة جعفر الزعبي، أن القناة تعمل بمخصصات مالية لا تتجاوز الـ10 ملايين دينار، مشيرا إلى أن هذه المخصصات تساوي موازنة فضائية لتغطية الأحداث السورية الأخيرة خلال 10 أيام.
ولفت الزعبي، إلى أن القناة إخبارية بنسبة 80 %، لافتا إلى أنه برغم قلة الموارد المالية المتاحة لكنها تمكّنت من إنجاز الكثير العام الحالي، موضحا ان الحرب الصهيونية على غزة، أخذت حيزا كبيرا من برامجها وتغطياتها، مبينا أنها أنشات منصة بالإنجليزية لتواكب التطوّر الإعلامي والرقمي في الأردن والعالم.

MENAFN29122024000072011014ID1109040274

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث