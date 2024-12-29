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المسيمي: إنشاء أمانة عامة وإدارة موارد بشرية لتعزيز استقلالية القضائي

12/29/2024 11:38:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






عمان - أكد أمين عام المجلس القضائي علي المسيمي، أن السلطة القضائية شهدت مؤخرا تحديثات عدة تتعلق باستقلال القضاء وتعزيز فعاليته، اذ جرى التركيز على استقلالها الإداري بإنشاء أمانة عامة وإدارة موارد بشرية تابعة للمجلس.
وأضاف المسيمي، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية أمس، موازنة المجلس أن الوحدات الإدارية للأمانة العامة، جرى تعزيزها بتوفير كوادر بشرية مؤهلة، لمواكبة التحديات الجديدة في عمل السلطة، لضمان الأداء الفعال والاحترافي بإدارة شؤون القضاء، وتهدف هذه التحديثات لتمكين المؤسسات القضائية من أداء مهامها بكفاءة، واستقلالها، وتعزيز استقلال القضاء، مشيرا الى أن ضمان استقلال القاضي، أحد أولويات تحسين النظام القضائي، إذ خصصت موازنات لتوفير أجهزة ومعدات لإدارة الموارد البشرية القضائية، ترتقي بالكفاءة التشغيلية للمحاكم والتخفيف من الأعباء على القضاة.
وأشار إلى أن المجلس يعزز كفاءة العمل الإداري في السلطة القضائية، بتحسين الأنظمة التقنية المحوسبة، لتسريع الإجراءات القضائية وتخفيف الأعباء عن القضاء، هذا يتطلب تطوير الموارد البشرية والمالية لتنفيذ هذه الأنظمة بفعالية، وتخصيص موازنات كافية لتأمين الأدوات والمعدات التي تحسن الكفاءة التشغيلية للمحاكم، ما يؤدي للارتقاء بأداء النظام القضائي.
وأكد المسيمي أن النظام الجزائي شهد تحولا كبيرا عبر تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، فقد أدخلت هذه البدائل للقانون في العام 2017، اذ طبقت في حالات تستهدف إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم بدلا من السجن، لإعادة الإدماج الاجتماعي لهم ومنع تكرار الجريمة.
وقال "في العام الماضي طبقت 4000 حالة من بدائل العقوبات السالبة للحرية، للمساهمة بتقليل الأعباء على السجون، وتحقيق العدالة بطريقة أكثر إنسانية"، مشيرا لتنظيم دورات تدريبية للقضاة لتعريفهم بأساليب تطبيقها على نحو فعال.
يأتي هذا في وقت خصص فيه مشروع قانون الموازنة للمجلس 2025 نحو 48,441 مليون دينار، منها 46,4 مليون نفقات جارية، و1,9 مليون نفقات رأسمالية، وهي مخصصات زادت على المعاد تقديره للعام 2024 بـ3,3 مليون.
من جانبهم، أكد اعضاء اللجنة، أهمية توفير السكن الوظيفي للقضاة العاملين خارج مناطق سكناهم، للتخفيف عليهم، ولعدم التأثير على أحكامهم القضائية، وأهمية عقد دورات تدريبية لهم للاطلاع على كل ما هو جديد، وأهمية وجود القاضي المتخصص، مشيرين لأهمية أن يكون للقضاة مكرمة لقبول أبنائهم في الجامعات، أسوة بباقي موظفي الدولة.
كما طرحوا سؤالا عن سبب عدم التوجه للأحكام البديلة لبعض المحكومين من صحفيين أو معلمين برغم طلبهم ذلك، فلفت المسيمي الى ان تطبيق البدائل يكون بقرار من القاضي، فهناك محددات قانونية وفنية يستند عليها، ولكل قضية ظروفها وشروط يحكم بموجبها، مؤكدا عدم جواز التدخل بحكم القاضي.
وحول مشروع الموازنة أكد أن المجلس لم يطلب أكثر من حاجته، بل إنه يحتاج لأكثر من ذلك، إذ ان هناك خططا وسياسات للمجلس يقف التمويل عائقا أمام تنفيذها.
وكان مشروع القانون موازنة المجلس، أورد بان هناك 1181 قاضيا وقاضية ضمن كوادر المجلس.
وبحسب المشروع فإنّ 93 % من القضاة والمدعين العامين متخصصون، و29.2 % منهم إناث، فيما أنّ نسبة أعضاء النيابة العامة من الإناث لمجموع أعضاء النيابة العامة قدرت بـ 15 %.
ويبلغ عدد القضاة والمدعين العامين المتخصصين بقضايا العنف الأسري 123 موزعين على المحاكم.
أما معدل مدة التقاضي فبلغ 59 يوما العام الماضي، بيبنما بلغت نسبة جودة الأحكام القضائية 64 % في العام ذاته.
ووفقاً للمشروع، بلغ عدد القضايا المعروضة على قضاة تسوية النزاع في العنف الأسري بمحاكم الصلح 1281 للعام الماضي، ووصل عدد الأحكام التي صدر فيها بدائل عقوبات مجتمعية لإصلاح المشتكى عليهم من غير معتادي الجرائم 3921، وبديل التوقف 5043، أما القضايا التي سويت في الوساطة القضائية، فقد وصلت الى 1401 قضية للعام الماضي.
ويواجه المجلس قضايا وتحديات، منها نقص في الكوادر الإدارية المؤهلة، وعدم توافر ما يلزم من موارد مادية وتقنية كافية لتعزيز القدرات المؤسسية بالمجلس وأجهزته، بالاضافة لضعف في الجاهزية الإنشائية والتقنية للأمانة العامة للمجلس وأجهزته، ويمتد ذلك إلى جاهزية المحاكم ودوائر النيابة العامة. وعدم مواكبة بعض التشريعات ذات الصلة، بإجراءات التقاضي، مع التطورات التقنية والمنهجيات الحديثة في إدارة قطاع العدالة.

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