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هل انخفض الاهتمام بالحديث عن الفساد؟

12/29/2024 11:38:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمود الشرعان






عمان- لم يكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، الذي صدر مؤخرًا العديد من المخالفات الإدارية والمالية في معظم المؤسسات الحكومية فحسب، بل وأشار إلى ثلاث قضايا مهمة مختلفة الاتجاهات، ولا يمكن تجاوزها دون طرحها للنقاش العام.
وسجل تقرير ديوان المحاسبة للعام الفائت (4883) مخالفة وملاحظة في عمل المؤسسات الحكومية والشركات التي تملك الحكومة أكثر من (50 %).
ولفت إلى تحويل (11) مخالفة إلى القضاء، و(21) مخالفة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مقابل إصدار (93) قرار استرداد أموال، و(40) قرار تحصيل.
وبلغت نسبة استجابة المؤسسات للمخالفات والبنود التي تضمّنتها المخرجات الرقابية بلغت نحو 48 %.
ورغم الكم الهائل من المخالفات والتي انخفضت عن العام الذي قبله، إلا أن الأردنيين استقبلوا التقرير على غير العادة، إذ كان النقاش أهدأ من ذي قبل، وعلى هامش القضايا الكثيرة المطروحة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة وما يحدث شمالًا في سورية.
وجاء تفاعل الشارع الأردني مع تقرير 2023، بحماسة أقل من المعتاد، وهو ما ظهرّ جليّا للعلن، ما يعني أن الأمر الأول الذي كشفه التقرير؛ هو قلة حماسة الأردنيين بالحديث عن الفساد بعد سنوات طويلة، وهو ما وصفته الأمين العام لحزب العمال، رولى الحروب، بـ"ارتفاع عتبة الإحساس" لدى الأردنيين، وذلك بسبب كثرة قضايا الفساد التي سمع عنها المواطن.
وتشير الحروب في تصريح لـ"الغد" إلى أن قضايا الفساد لم تعد تجذب الشارع الأردني كما قبل، ما لم تكن القصة جاذبة بالأساس، إضافة إلى تراجع الحديث عن قضايا الفساد بكافة مستوياته في وسائل الإعلام المحلية، وهي توجه الرأي العام عمومًا.
وتؤكد أن المواطن يشعر بأن الحديث عن الفساد أو كشف القضايا لم يعد يقنعه بجدية مكافحته بالشكل المطلوب، وهو ما يكشفه تعامل المواطنين بمعاملاتهم الرسمية داخل المؤسسات الحكومية سواء البلديات أو المستشفيات أو الوزارات، إذ يبدأ زائر أي مؤسسة بالبحث عن "واسطة" لمساعدته في السير بإجراء معاملته التي لا تحتاج شيئا بالأساس.
وبحسب التقرير، فإن أكبر عدد من البنود التي تضمنتها المخرجات الرقابية (الملاحظات) حدثت في الشركات التي تملك الحكومة (50 %) فأكثر من أسهمها، حيث رصدت تسجيل (949) ملاحظة في تلك الشركات ولم تتجاوز نسبة الاستجابة مع ملاحظات ديوان المحاسبة 48 %).
وحلّت البلديات في المرتبة الثانية من حيث عدد البنود التي تضمّنتها المخرجات الرقابية وبواقع (866) بندا، وبلغت نسبة الاستجابة (36 %) فقط.
وجاءت الوزارات في المرتبة الثالثة من ناحية عدد البنود التي تضمّنتها المخرجات الرقابية للديوان وبواقع (475) بندا، فيما كانت نسبة استجابة الوزارة لتصويب تلك البنود منخفضة ولم تتجاوز (32 %).
إذن، يتعامل الأردنيون مع ما أطلق عليه الفقه الغربي تسمية (جرائم الصفوة) أو (جرائم ذوي الياقات البيضاء)، وهي القضايا التي ترتكب من أفراد يحتلون مكانة اجتماعية عالية حيث يستغلون سلطتهم لخرق القوانين والتنظيمات، وهو توصيف من الخبير في البنك الدولي دانيال كوفمان، حيث أسماه "الاستحواذ على المؤسسات من خلال شبكات فساد هرمية"، وهو ما أظهرته المخالفات التي تناولها التقرير، التي ظهرت في أغلب المؤسسات وعلى مدار سنوات مضت، وما تزال القضايا قيد المتابعة، وهو الأمر الثاني الذي يؤكده التقرير والذي ليس بجديد أن الأردنيين يتعاملون مع "فساد هرمي".
و"الفساد الهرمي"، الذي يتدرج من الموظف البسيط للإدارات العليا، إذ إن كلا منهم يمارس الفساد على مستوى المنصب والمحيط الذي يوجد فيه، بدرجات متفاوتة، وهو يضع مشروع تحديث القطاع العام "التحديث الإداري" على المحك ويتضارب معه بشكل مباشر، وهو الأمر الثالث الذي يشير إليه التقرير.
ما سبق يتفق معه، وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر المدادحة، الذي يؤكد أن النتائج الملموسة لتحديث القطاع العام تحتاج إلى عقد من الزمن.
ويقول المدادحة لـ"الغد" إن تقرير ديوان المحاسبة بمثابة مؤشر للحكومة يجب العمل عليه وتصويب الملاحظات والعمل على عدم تكرارها لأن ذلك يختصر الكثير من الوقت للوصول لقطاع عام متمكن.
ومشروع تحديث المنظومة وفق الحكومة، يشمل ثلاثة محاور رئيسة معنية تركز على خدمة المواطن وأصحاب العلاقة، والمتعاملين مع القطاع العام من الأفراد والمؤسسات، لتحقيق الهدف الأسمى بالوصول الى "قطاع عام ممكن وفعال يعمل كوحدة واحدة لتنمية الأردن وتحقيق الرفاه للمواطنين".
وردا على سؤال بأن المخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة 2023، ستحد من مسار التحديث الإداري، يقول متخصص في الشؤون القانونية، سيف الجنيدي: "أجد أنه حكم مسبق وعام؛ فالتحديث بمساراته الثلاثة اليوم يحظى برعاية ملكية باعتباره مشروع الدولة وغايتها للبناء والتحديث".
ويضيف الجنيدي لـ"الغد" أنه "ينبغي أن نفكر ونعمل ونخطط بمسار يساند رؤى التحديث، وأن نعتبر الشفافية في رصد المخالفات وتوثيقها خطوة في الاتجاه الصحيح، وأن نبحث بوعي وتكاتف حول آلية التعامل مع مخرجات التقرير من قبل الحكومة ذاتها ومجلسي النواب والأعيان، والإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، للحد من المخالفات وصولاً إلى بلوغ الفعالية في القطاع العام".
ويشير إلى أنه "من واجب الحكومة تعزيز استقلالية ديوان المحاسبة، وتنمية الوعي المعرفة القانونية بالأنظمة والتعليمات المالية والإدارية في القطاع العام، فليس كل من يرتكب مخالفة هو سيئ النية، فربما ارتكاب المخالفة مؤشر على عدم المعرفة القانونية."
وكان الأردن احتل المرتبة 61 من بين 142 دولة على مؤشر سيادة القانون الذي أصدره برنامج العدالة العالمية في شهر تشرين الأول الماضي.
وبيّن المؤشر أن الأردن كان من بين 59 دولة أحرزت تقدما على مستوى العالم في مكافحة الفساد خلال 2023 - 2024.

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