القيسي: الأمانة توسع نطاق أنظمة الأمان الذكية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل
عمان- أكد نائب أمين أمانة عمان الكبرى محمد القيسي، أن الأمانة توسع نطاق أنظمة الأمان الذكية لتشمل مناطق أكثر في عمان، وإضافة تقنيات متقدمة ككاميرات المراقبة الإلكترونية، ومحطات الشحن الذكية، وتطوير نظام مواقف إلكترونية، لتعزيز الأمان العام، وغيرها من الخدمات المبتكرة.
وأضاف خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية برئاسة د. نمر السليحات امس، أن المشاريع الحالية تسعى لتطوير حلول فعالة بإدارة النفايات عبر إضافة نفايات من مصادر جديدة كالنفايات العضوية والتجارية، وتأسيس شركة "وريد أمان" لتطبيق هذه الحلول، منوهًا بأن الأمانة بدأت بتنفيذ تجارب ميدانية في مناطق كوسط البلد وبسمان، والتوسع على مستوى أكبر العام المقبل، مؤكدًا أن هذه التقنية الجديدة ستسهم بتقليل التكاليف المرتبطة بأنظمة جمع النفايات التقليدية، التي تكلف الحكومة سنويًا بين 60 و70 مليون دينار.
وأشار القيسي، إلى أن الأمانة تواصل تطوير شبكة النقل العام بعمان، اذ بدأت بتنفيذ مشروع الباص السريع، وإنشاء مسارات جديدة وتوسيع الحالية بإضافة 16 مسارًا، ودراسة المرحلة الثانية التي ستشمل اتجاهات جديدة كجنوب عمان، ويتوقع زيادة أعداد الركاب مستقبلا، اذ نقلت شبكة النقل العام في العام 2021 نحو 28 مليون راكب.
وبين القيسي، أنه برغم إنجازات الأمانة، فإنها تواجه تحديات تتطلب مزيدًا من الوقت والموارد، لتوسيع البنية التحتية، وشبكة الحافلات، وضمان التغطية الشاملة لمختلف المناطق، وتنفيذ مشاريع جديدة ضمن الميزانية المقررة، والوصول لحلول مبتكرة تحسن جودة الحياة في المدينة، وتقليل التكاليف.
من جهته قال السليحات، إن النظام الداخلي لمجلس النواب حدد من مهام اللجنة المالية بدراسة موازنة الأمانة، وأعطى قراءة لموازنتها لسنة 2025 بمقارنة مع إعادة تقدير في العام 2024، وبلغت إيرادات الأمانة نحو 353,5 مليون دينار بنمو 24,2 % أو بما قيمته 68,9 مليون مقارنة بإعادة تقدير لها في العام 2024، واللافت انخفاض إعادة التقدير 23 % أو ما قميته نحو 85 مليون دينار.
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