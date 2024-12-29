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القيسي: الأمانة توسع نطاق أنظمة الأمان الذكية

12/29/2024 11:38:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






عمان- أكد نائب أمين أمانة عمان الكبرى محمد القيسي، أن الأمانة توسع نطاق أنظمة الأمان الذكية لتشمل مناطق أكثر في عمان، وإضافة تقنيات متقدمة ككاميرات المراقبة الإلكترونية، ومحطات الشحن الذكية، وتطوير نظام مواقف إلكترونية، لتعزيز الأمان العام، وغيرها من الخدمات المبتكرة.
وأضاف خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية برئاسة د. نمر السليحات امس، أن المشاريع الحالية تسعى لتطوير حلول فعالة بإدارة النفايات عبر إضافة نفايات من مصادر جديدة كالنفايات العضوية والتجارية، وتأسيس شركة "وريد أمان" لتطبيق هذه الحلول، منوهًا بأن الأمانة بدأت بتنفيذ تجارب ميدانية في مناطق كوسط البلد وبسمان، والتوسع على مستوى أكبر العام المقبل، مؤكدًا أن هذه التقنية الجديدة ستسهم بتقليل التكاليف المرتبطة بأنظمة جمع النفايات التقليدية، التي تكلف الحكومة سنويًا بين 60 و70 مليون دينار.
وأشار القيسي، إلى أن الأمانة تواصل تطوير شبكة النقل العام بعمان، اذ بدأت بتنفيذ مشروع الباص السريع، وإنشاء مسارات جديدة وتوسيع الحالية بإضافة 16 مسارًا، ودراسة المرحلة الثانية التي ستشمل اتجاهات جديدة كجنوب عمان، ويتوقع زيادة أعداد الركاب مستقبلا، اذ نقلت شبكة النقل العام في العام 2021 نحو 28 مليون راكب.
وبين القيسي، أنه برغم إنجازات الأمانة، فإنها تواجه تحديات تتطلب مزيدًا من الوقت والموارد، لتوسيع البنية التحتية، وشبكة الحافلات، وضمان التغطية الشاملة لمختلف المناطق، وتنفيذ مشاريع جديدة ضمن الميزانية المقررة، والوصول لحلول مبتكرة تحسن جودة الحياة في المدينة، وتقليل التكاليف.
من جهته قال السليحات، إن النظام الداخلي لمجلس النواب حدد من مهام اللجنة المالية بدراسة موازنة الأمانة، وأعطى قراءة لموازنتها لسنة 2025 بمقارنة مع إعادة تقدير في العام 2024، وبلغت إيرادات الأمانة نحو 353,5 مليون دينار بنمو 24,2 % أو بما قيمته 68,9 مليون مقارنة بإعادة تقدير لها في العام 2024، واللافت انخفاض إعادة التقدير 23 % أو ما قميته نحو 85 مليون دينار.

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