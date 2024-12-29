بدء تصحيح مبحثي الإسلامية وتاريخ الأردن لـالتكميلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر
عمان- أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية
والتعليم محمد شحادة أن لجان تصحيح دورة تكميلية التوجيهي بدأت بتصحيح إجابات المشتركين لمبحث التربية الإسلامية الذي تقدم إليه الطلبة في 26 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، وكذلك مبحث تاريخ الأردن الذي تقدم إليه الطلبة السبت، ليصار بعدها إلى البدء بالعمليات الفنية الأخرى متمثلة بالمطابقة والتفتيش والتدقيق.
ورجح شحادة أن يتم إعلان نتائج الدورة في مطلع شباط (فبراير) المقبل.
وقال شحادة في تصريح لـ"الغد" الأحد، إن إجراءات التصحيح لإجابات المشتركين بدأت منذ لحظة وصولها من مديريات التربية والتعليم للإدارة، ضمن مراحل تسبق وضعها على القارئ الضوئي.
وأوضح أن المباحث التي تحتوي على الأسئلة المقالية (إنشائية) التي يتم تصحيحها يدويا داخل مراكز التصحيح، هي "اللغة الإنجليزية والرياضيات واللغة العربية والرسم الصناعي"، أما بقية المباحث التي تحتوي على الأسئلة الموضوعية (خيار من متعدد) فيتم تصحيحها عبر آلية القارئ الضوئي، مشيرا إلى أن إجراءات التدقيق والتصحيح على الماسح تصل دقتها إلى 100 %.
وأشار إلى أن كافة طواقم العمل الإداري والفني، في إدارة الامتحانات، تبذل جهودا كبيرة، لاستخراج النتائج، وفق الخطة المرسومة التي وضعتها الوزارة.
وبين أن الوزارة لن تحدد موعد إعلان النتائج، إلا بعد التأكد من الإجراءات المتمثلة بالتفتيش والتدقيق والمطابقة لدفاتر الإجابات، وإدخال العلامات قبل الاستخراج النهائي للنتائج.
ولفت إلى أن أوراق الإجابة تمر بسلسلة من المراحل، تقوم بها لجان مختصة قبل الاستخراج النهائي للنتائج تصل إلى 12 مرحلة، بهدف التأكد من تصحيح جميع الفقرات وجمع العلامات ومطابقتها ورقيا وإلكترونيا.
وأكد حرص الوزارة على إنجاز مراحل التصحيح والتدقيق واستخراج النتائج بدقة، وبما يمنح الطلبة العلامات المستحقة التي حصلوا عليها بشفافية تامة، مبينا أن عدد مراكز التصحيح بلغت 38 مركزا، وعدد المصححين نحو 9 آلاف مصحح.
يذكر أن عدد الطلبة المشتركين في تكميلية التوجيهي لهذا العام من كافة الفروع الأكاديمية والمهنية بلغ 83217 طالبا وطالبة، منهم 70859 غير مستكملين متطلبات النجاح، و12358 من طلبة رفع المعدل.
وتوزع المشتركون، بحسب شحادة، على كافة الفروع الأكاديمية والمهنية، إذ سجل 36267 طالبا وطالبة في الفرع العلمي، و36436 (أدبي)، و106(شرعي)، وفي الفروع المهنية سجل 3368 (صناعي)، و2302 (زراعي)، و905 (فندقي وسياحي)، و3833 (اقتصاد منزلي).
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