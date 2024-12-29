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بدء تصحيح مبحثي الإسلامية وتاريخ الأردن لـالتكميلية

12/29/2024 11:38:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






عمان- أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة أن لجان تصحيح دورة تكميلية التوجيهي بدأت بتصحيح إجابات المشتركين لمبحث التربية الإسلامية الذي تقدم إليه الطلبة في 26 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، وكذلك مبحث تاريخ الأردن الذي تقدم إليه الطلبة السبت، ليصار بعدها إلى البدء بالعمليات الفنية الأخرى متمثلة بالمطابقة والتفتيش والتدقيق.
ورجح شحادة أن يتم إعلان نتائج الدورة في مطلع شباط (فبراير) المقبل.
وقال شحادة في تصريح لـ"الغد" الأحد، إن إجراءات التصحيح لإجابات المشتركين بدأت منذ لحظة وصولها من مديريات التربية والتعليم للإدارة، ضمن مراحل تسبق وضعها على القارئ الضوئي.
وأوضح أن المباحث التي تحتوي على الأسئلة المقالية (إنشائية) التي يتم تصحيحها يدويا داخل مراكز التصحيح، هي "اللغة الإنجليزية والرياضيات واللغة العربية والرسم الصناعي"، أما بقية المباحث التي تحتوي على الأسئلة الموضوعية (خيار من متعدد) فيتم تصحيحها عبر آلية القارئ الضوئي، مشيرا إلى أن إجراءات التدقيق والتصحيح على الماسح تصل دقتها إلى 100 %.
وأشار إلى أن كافة طواقم العمل الإداري والفني، في إدارة الامتحانات، تبذل جهودا كبيرة، لاستخراج النتائج، وفق الخطة المرسومة التي وضعتها الوزارة.
وبين أن الوزارة لن تحدد موعد إعلان النتائج، إلا بعد التأكد من الإجراءات المتمثلة بالتفتيش والتدقيق والمطابقة لدفاتر الإجابات، وإدخال العلامات قبل الاستخراج النهائي للنتائج.
ولفت إلى أن أوراق الإجابة تمر بسلسلة من المراحل، تقوم بها لجان مختصة قبل الاستخراج النهائي للنتائج تصل إلى 12 مرحلة، بهدف التأكد من تصحيح جميع الفقرات وجمع العلامات ومطابقتها ورقيا وإلكترونيا.
وأكد حرص الوزارة على إنجاز مراحل التصحيح والتدقيق واستخراج النتائج بدقة، وبما يمنح الطلبة العلامات المستحقة التي حصلوا عليها بشفافية تامة، مبينا أن عدد مراكز التصحيح بلغت 38 مركزا، وعدد المصححين نحو 9 آلاف مصحح.
يذكر أن عدد الطلبة المشتركين في تكميلية التوجيهي لهذا العام من كافة الفروع الأكاديمية والمهنية بلغ 83217 طالبا وطالبة، منهم 70859 غير مستكملين متطلبات النجاح، و12358 من طلبة رفع المعدل.
وتوزع المشتركون، بحسب شحادة، على كافة الفروع الأكاديمية والمهنية، إذ سجل 36267 طالبا وطالبة في الفرع العلمي، و36436 (أدبي)، و106(شرعي)، وفي الفروع المهنية سجل 3368 (صناعي)، و2302 (زراعي)، و905 (فندقي وسياحي)، و3833 (اقتصاد منزلي).

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