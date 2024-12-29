عجوز تقتل عائلتها بكعكة عيد ميلاد مسمومة

MENAFN - Khaberni) خبرني - في واقعة غريبة، قتلت عجوز شقيقتيها وابنة أختها، بعد إعدادها كعكة عيد ميلاد مسمومة في مدينة توريس البرازيلية.

وبعد تناول الكعكة توفيت شقيقتاها مايدا، 58 عاماً، ونويزا، 65 عاماً، وابنة أختها، 43 عاماً، وأصيب ثلاثة من العائلة، بمن فيهم صانعة الكعكة نفسها، وصبي 10 أعوام بالتسمم ونقلوا أيضاً إلى المستشفى.

وبعد التحقيق وفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، تبين وجود آثار مادة الزرنيخ السامة في أجساد النساء الثلاث.

من جانبه، أكد المستشفى أن الضحيتين توفيتا بسكتة قلبية، بينما فارقت ابنة الأخت الحياة بسبب صدمة ناجمة عن التسمم، ولا تزال صانعة الكعكة والطفل في حالة مستقرة تحت الرعاية الطبية.

وقال الضابط ماركوس فينيسيوس فيلوسو، الذي يقود القضية، إنه لا سجلات تشير إلى نزاعات على الميراث أو خلافات بين الأسرة. ووفقاً لصحيفة "ذا ميرور" فإن الشرطة المدنية تنتظر الآن نتائج الاختبارات لتحديد سبب وفاة النساء الثلاث.





تحقيق

وقدمت زيلي، التي ساعدت في تحضير الكعكة، للسلطات معلومات عن

مكونات الكعكة، وأطلقت الشرطة تحقيقاً كاملاً في الأمر.

ووصل

التحقيق لاستخراج جثة زوج القاتلة زيلي الذي توفي في سبتمبر (أيلول) بسبب تسمم غذائي، للتعامل مع وفاته على أنها حالة مشبوهة.

وجاء في بيان للشرطة، نقله موقع "غلوبو" "لدينا معلومات عن وجود مايونيز منتهي الصلاحية منذ عام في المنزل".

وحسب البيان "عثر على منتجات منتهية الصلاحية في المنزل، وجدنا زجاجة دواء كان يفترض أن تحتوي على كبسولات ولكنها تحتوي بدلاً ذلك على سائل أبيض"، وسيفحص هذا السائل الأبيض أيضاً".



