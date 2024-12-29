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هيئة الفضاء تشارك في ورش عمل المنتدى الاقتصادي العالمي

12/29/2024 7:13:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العسيري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء،‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭ ‬لوضع‭ ‬مجموعة‭ ‬أدوات‭ ‬نموذجية‭ ‬لبرنامج‭ ‬الفضاء‭ ‬الوطني‭ ‬للدول‭ ‬الحديثة‭ ‬العهد‭ ‬بقطاع‭ ‬الفضاء،‭ ‬حيث‭ ‬تهدف‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬نموذج‭ ‬معياري‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬للدول‭ ‬التي‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬قطاعها‭ ‬الفضائي‭ ‬مستفيدة‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬من‭ ‬سبقها‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭.‬

حول‭ ‬مشاركته،‭ ‬أوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬العسيري‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المبادرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬للدول‭ ‬الراغبة‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬برامجها‭ ‬الوطنية‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬وعلومه،‭ ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬للهيئة‭ ‬دور‭ ‬بارز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬تجربتها‭ ‬التي‭ ‬حظيت‭ ‬باهتمام‭ ‬المنظمين‭ ‬والمشاركين،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬استراتيجياتها‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬صياغتها‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬المعايير‭ ‬وبمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني،‭ ‬وما‭ ‬تبع‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التغذية‭ ‬الراجعة‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬وكالات‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬عكس‭ ‬المستوى‭ ‬الاحترافي‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬استراتيجيات‭ ‬الهيئة‭ ‬ومتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬مبادراتها‭ ‬وأهدافها،‭ ‬ومنحها‭ ‬التميز‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي،‭ ‬حيث‭ ‬نالت‭ ‬تقدير‭ ‬الخبراء‭ ‬الذين‭ ‬مثلوا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬35‭ ‬جهة‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬دولة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬العسيري‭: ‬‮«‬ان‭ ‬جهود‭ ‬الهيئة‭ ‬تأتي‭ ‬التزاما‭ ‬منها‭ ‬بتحقيق‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مصاف‭ ‬الدول‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء،‭ ‬والهيئة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تعلي‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‮»‬‭. ‬مؤكدًا‭: ‬‮«‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬قدمت‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬والتقني‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديمها‭ ‬المشورة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬أثناء‭ ‬إعدادهم‭ ‬لسياساتهم‭ ‬الوطنية‭ ‬ولخططهم‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالفضاء‮»‬‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الورش‭ ‬تناولت‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والمعايير‭ ‬ومؤشرات‭ ‬القياس،‭ ‬وقد‭ ‬تضمنت‭ ‬تقديم‭ ‬ملخص‭ ‬شامل‭ ‬وعرض‭ ‬تفصيلي‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬من‭ ‬الحكومات‭ ‬ووكالات‭ ‬الفضاء‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الصناعي‭ ‬والاستثماري‭.‬

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