هيئة الفضاء تشارك في ورش عمل المنتدى الاقتصادي العالمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شارك الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، في سلسلة ورش العمل التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي لوضع مجموعة أدوات نموذجية لبرنامج الفضاء الوطني للدول الحديثة العهد بقطاع الفضاء، حيث تهدف هذه المبادرة إلى إنشاء نموذج معياري يحتذى به للدول التي ترغب في تأسيس قطاعها الفضائي مستفيدة من تجارب من سبقها من الدول والمنظمات الدولية.
حول مشاركته، أوضح الدكتور محمد العسيري: «هذه هي المبادرة الأولى من نوعها التي تقدم مثل هذه الفرصة للدول الراغبة في إطلاق برامجها الوطنية للاستفادة من قطاع الفضاء وعلومه، وقد كان للهيئة دور بارز من خلال مشاركة تجربتها التي حظيت باهتمام المنظمين والمشاركين، كما أن نجاح الهيئة في تطبيق استراتيجياتها التي تم صياغتها وفق أفضل المعايير وبمشاركة واسعة من أصحاب المصلحة على المستوى الوطني، وما تبع ذلك من الحصول على التغذية الراجعة من عدد من وكالات الفضاء في الدول الشقيقة والصديقة، عكس المستوى الاحترافي في صياغة استراتيجيات الهيئة ومتابعة تنفيذ مبادراتها وأهدافها، ومنحها التميز على المستوى الدولي، حيث نالت تقدير الخبراء الذين مثلوا أكثر من 35 جهة من 19 دولة».
وأضاف العسيري: «ان جهود الهيئة تأتي التزاما منها بتحقيق الرؤية الملكية السامية في وضع مملكة البحرين في مصاف الدول الرائدة في قطاع الفضاء، والهيئة مستمرة في هذا الاتجاه لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تعلي من شأن المملكة في قطاع الفضاء على كافة الأصعدة». مؤكدًا: «أن الهيئة قدمت الدعم الفني والتقني إضافة إلى تقديمها المشورة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة أثناء إعدادهم لسياساتهم الوطنية ولخططهم الاستراتيجية المتعلقة بالفضاء».
الجدير بالذكر أن الورش تناولت مجموعة متنوعة من المبادرات والمعايير ومؤشرات القياس، وقد تضمنت تقديم ملخص شامل وعرض تفصيلي بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء من الحكومات ووكالات الفضاء والقطاع الخاص الصناعي والاستثماري.
كلمات دالة
MENAFN29122024000055011008ID1109040070
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.