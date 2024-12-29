بابكو للاستكشاف والإنتاج تعلن إجراء مسح سيزمي بحري ثلاثي الأبعاد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعليه‭ ‬تدعو‭ ‬بابكو‭ ‬للإنتاج‭ ‬والاستكشاف‭ ‬مرتادي‭ ‬البحر‭ ‬وكافة‭ ‬السفن‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬المسح‭ ‬إلى‭ ‬توخي‭ ‬الحذر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬2025م‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬يناير‭ ‬2027م‭.‬

إذ‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬السفن‭ ‬المرتادة‭ ‬ترك‭ ‬مساحة‭ ‬لسفن‭ ‬المسح‭ ‬للقيام‭ ‬بعملها‭ ‬بأمان،‭ ‬وعلى‭ ‬جميع‭ ‬الصيادين‭ ‬ورواد‭ ‬البحر‭ ‬توخي‭ ‬الحذر‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬سفن‭ ‬المسح‭ ‬حرصاً‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الجميع‭ ‬وتجنبًا‭ ‬لوقوع‭ ‬أي‭ ‬حوادث‭. ‬

بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬هي‭ ‬مجموعة‭ ‬الطاقة‭ ‬المتكاملة‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬تحول‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬الطلب‭ ‬محلياً‭ ‬ودولياً‭ ‬على‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬ومتطلبات‭ ‬الطاقة‭ ‬المستقبلية‭.‬

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