بابكو للاستكشاف والإنتاج تعلن إجراء مسح سيزمي بحري ثلاثي الأبعاد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت شركة بابكو للاستكشاف والإنتاج إحدى الشركات التابعة لبابكو إنرجيز – مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين – إجراء مسح سيزمي بحري ثلاثي الأبعاد في المناطق الشمالية والجنوبية من مملكة البحرين، وذلك كجزء من مبادرات المجموعة بالتعاون مع شركة التكنولوجيا الجيوفيزيائية المحدودة الأمريكية ( Geophysical Technology, Inc ) لتنفيذ استراتيجية التنقيب والاستكشاف عن موارد النفط والغاز.
وعليه تدعو بابكو للإنتاج والاستكشاف مرتادي البحر وكافة السفن العاملة في مناطق المسح إلى توخي الحذر خلال الفترة من يناير 2025م حتى نهاية يناير 2027م.
إذ يجب على السفن المرتادة ترك مساحة لسفن المسح للقيام بعملها بأمان، وعلى جميع الصيادين ورواد البحر توخي الحذر بالقرب من سفن المسح حرصاً على سلامة الجميع وتجنبًا لوقوع أي حوادث.
بابكو إنرجيز هي مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين، والتي تعمل على تلبية الطلب محلياً ودولياً على مصادر الطاقة ومتطلبات الطاقة المستقبلية.
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