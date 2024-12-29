الصداقة للمكفوفين تحتفل بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أقامت جمعية الصداقة للمكفوفين المهرجان السنوي احتفالاً بالعيد الوطني المجيد والذي تزامن هذا العام مع اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم.
جاء هذا الحفل بمساندة من قِبل وزارة التنمية الاجتماعية ممثلةً بحضور صادق سهوان مدير إدارة التأهيل الاجتماعي، والعضو الفخري بالجمعية الوجيهة مريم العريض وآفاق عبدالغفار ممثلةً عن المبرة الخليفية وعدداً من المساندين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات ذوي الإعاقة.
وبهذه المناسبة ألقى حسين حيدر الحليبي رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة للمكفوفين كلمةً تقدم فيها بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، متمنياً للقيادة الحكيمة دوام التوفيق، شاكراً لحكومة مملكة البحرين على الدعم والاهتمام الذي توليه للأشخاص ذوي الإعاقة معبراً عن امتنانه لوزارة التنمية الاجتماعية على مساندتها للجمعية ومركز الصداقة للمكفوفين.
كمَا تقدم بجزيل الشكر والتقدير لجميع المشاركين في احتفالات الصداقة للمكفوفين، مؤكداً أهمية هذا الاحتفال الذي يجسد دعم القيادة لذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن هذا المهرجان يمثل رمزاً للوحدة الوطنية والتضامن وخاصة أنه يأتي تزامناً مع اليوبيل الفضي لذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم راجياً من الله أن يديم على مملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.
تضمن الاحتفال العديد من الفقرات الفنية والقصائد الوطنية ومن أبرز الفقرات مشاركة الفنان القدير محمد ياسين الشهير ب بابا ياسين من خلال تقديمه للمسابقات الثقافية، ما أضاف جواً من التفاعل والحماس بين الحضور.
الجدير بالذكر أنه تزامناً مع احتفالات الجمعية بمناسبات ديسمبر ومنها يوم المرأة البحرينية واليوم العالمي للتطوع ويوم المعاق العالمي، فقد تم إعلان جائزة العضو الكفيف المثالي والعضو المتطوع المثالي في الجمعية نظير مشاركتهم الفعالة في أنشطة الجمعية ومساهماتهم الجليلة في إنجاح برامج الجمعية وهم العضو الكفيف ولاء محمد الفرساني عن فئة المكفوفين والعضو راشد عتيق عبدالوهاب عن فئة المتطوعين، كما تم تكريم مجتازي دورة الإسعافات الأولية بحضور رئيس فريق نبضة حياة التطوعي الأستاذة ابتسام الدبيني وتكريم مجتازي دورة فن الحركة والتوجه وأبطال بطولة تنس الطاولة للمكفوفين.
كمَا تضمن المهرجان مشاركة من قِبل (فرقة دواس الشعبية) بفقرة من الفن الشعبي البحريني الأصيل.
لقد تكللت الاحتفالية بالنجاح وتركت أثراً إيجابياً في نفوس الحضور، مؤكدة دور الجمعية كمنارة للوعي والتضامن في المجتمع.
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