الصداقة للمكفوفين تحتفل بالأعياد الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬هذا‭ ‬الحفل‭ ‬بمساندة‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ممثلةً‭ ‬بحضور‭ ‬صادق‭ ‬سهوان‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التأهيل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬والعضو‭ ‬الفخري‭ ‬بالجمعية‭ ‬الوجيهة‭ ‬مريم‭ ‬العريض‭ ‬وآفاق‭ ‬عبدالغفار‭ ‬ممثلةً‭ ‬عن‭ ‬المبرة‭ ‬الخليفية‭ ‬وعدداً‭ ‬من‭ ‬المساندين‭ ‬وممثلي‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬ومؤسسات‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬ألقى‭ ‬حسين‭ ‬حيدر‭ ‬الحليبي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬للمكفوفين‭ ‬كلمةً‭ ‬تقدم‭ ‬فيها‭ ‬بأسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة،‭ ‬متمنياً‭ ‬للقيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق،‭ ‬شاكراً‭ ‬لحكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬والاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬معبراً‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬لوزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬على‭ ‬مساندتها‭ ‬للجمعية‭ ‬ومركز‭ ‬الصداقة‭ ‬للمكفوفين‭.‬

كمَا‭ ‬تقدم‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬احتفالات‭ ‬الصداقة‭ ‬للمكفوفين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬الاحتفال‭ ‬الذي‭ ‬يجسد‭ ‬دعم‭ ‬القيادة‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬يمثل‭ ‬رمزاً‭ ‬للوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬والتضامن‭ ‬وخاصة‭ ‬أنه‭ ‬يأتي‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬راجياً‭ ‬من‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

تضمن‭ ‬الاحتفال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفقرات‭ ‬الفنية‭ ‬والقصائد‭ ‬الوطنية‭ ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬الفقرات‭ ‬مشاركة‭ ‬الفنان‭ ‬القدير‭ ‬محمد‭ ‬ياسين‭ ‬الشهير‭ ‬ب‭ ‬بابا‭ ‬ياسين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديمه‭ ‬للمسابقات‭ ‬الثقافية،‭ ‬ما‭ ‬أضاف‭ ‬جواً‭ ‬من‭ ‬التفاعل‭ ‬والحماس‭ ‬بين‭ ‬الحضور‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬الجمعية‭ ‬بمناسبات‭ ‬ديسمبر‭ ‬ومنها‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬واليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للتطوع‭ ‬ويوم‭ ‬المعاق‭ ‬العالمي،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬جائزة‭ ‬العضو‭ ‬الكفيف‭ ‬المثالي‭ ‬والعضو‭ ‬المتطوع‭ ‬المثالي‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬نظير‭ ‬مشاركتهم‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬الجمعية‭ ‬ومساهماتهم‭ ‬الجليلة‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬برامج‭ ‬الجمعية‭ ‬وهم‭ ‬العضو‭ ‬الكفيف‭ ‬ولاء‭ ‬محمد‭ ‬الفرساني‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬المكفوفين‭ ‬والعضو‭ ‬راشد‭ ‬عتيق‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬المتطوعين،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬مجتازي‭ ‬دورة‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬فريق‭ ‬نبضة‭ ‬حياة‭ ‬التطوعي‭ ‬الأستاذة‭ ‬ابتسام‭ ‬الدبيني‭ ‬وتكريم‭ ‬مجتازي‭ ‬دورة‭ ‬فن‭ ‬الحركة‭ ‬والتوجه‭ ‬وأبطال‭ ‬بطولة‭ ‬تنس‭ ‬الطاولة‭ ‬للمكفوفين‭. ‬

كمَا‭ ‬تضمن‭ ‬المهرجان‭ ‬مشاركة‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ (‬فرقة‭ ‬دواس‭ ‬الشعبية‭) ‬بفقرة‭ ‬من‭ ‬الفن‭ ‬الشعبي‭ ‬البحريني‭ ‬الأصيل‭.‬

لقد‭ ‬تكللت‭ ‬الاحتفالية‭ ‬بالنجاح‭ ‬وتركت‭ ‬أثراً‭ ‬إيجابياً‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الحضور،‭ ‬مؤكدة‭ ‬دور‭ ‬الجمعية‭ ‬كمنارة‭ ‬للوعي‭ ‬والتضامن‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

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