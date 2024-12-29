((مالية النواب)) توافق على مرسوم الضريبة على المشاريع المتعددة الجنسيات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها الثاني عشر أمس، برئاسة النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وصرح رئيس اللجنة النائب أحمد صباح السلوم بأن اللجنة وافقت خلال اجتماعها على المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع المتعددة الجنسيات.
إلى ذلك ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع عدة موضوعات هي: المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة
بشأن إعفاء فئة ذوي الدخل المحدود من الضرائب (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على اتفاقية تعديل الاتفاقية الإطارية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل توزيع المياه من محطة الدور، المرافق للمرسوم رقم (68) لسنة 2024، والاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (13) من أحكام المرسوم بقانون بشأن السجل التجاري الصادر بقانون رقم (27) لسنة 2015.
كما ناقشت اللجنة في الاجتماع ذاته التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وكذلك استعرضت اللجنة التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وفيما يتعلق ببند طلبات رأي اللجنة، تم مناقشة طلب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 «المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب»، وكذلك رأي اللجنة المالي في المشروع بقانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت اللجنة تزويد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برأيها المالي حول الموضوعين.
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