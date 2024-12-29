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((نعم شورية)) على اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار بين البحرين وهونغ كونغ

12/29/2024 7:13:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وحكومة‭ ‬منطقة‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬الإدارية‭ ‬الخاصة‭ ‬التابعة‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬لتشجيع‭ ‬وحماية‭ ‬الاستثمار‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬حرص‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬على‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬التي‭ ‬تعنى‭ ‬بالاستثمار‭ ‬خصوصاً‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ،‭ ‬مثل‭ ‬حكومة‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬بورصة‭ ‬عالمية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬مستثمر‭ ‬يطمح‭ ‬في‭ ‬التسهيلات‭ ‬ويحرص‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬حماية‭ ‬للاستثمارات‭ ‬فهذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬توفر‭ ‬هذه‭ ‬الحماية‭ ‬للمستثمرين‭ ‬وتشجعهم‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬البلدين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أوضح‭ ‬الشوري‭ ‬طلال‭ ‬المناعي‭ ‬أهمية‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي،‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أولى‭ ‬المراكز‭ ‬العالمية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬لكون‭ ‬اقتصادها‭ ‬رأس‭ ‬مالي‭ ‬ضخم‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬الخدمات،‭ ‬ويتميز‭ ‬بأسعار‭ ‬الضرائب‭ ‬المنخفضة‭ ‬والتجارة‭ ‬الحرة،‭ ‬وتصنف‭ ‬عملتها‭ ‬كثاني‭ ‬أكثر‭ ‬عملة‭ ‬متداولة‭ ‬عالمياً،‭ ‬كما‭ ‬يصنف‭ ‬اقتصادها‭ ‬بحسب‭ ‬مؤشر‭ ‬الحريات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بأنه‭ ‬أكثر‭ ‬اقتصاد‭ ‬حرية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بأسره‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬تضم‭ ‬الحد‭ ‬الأعلى‭ ‬من‭ ‬كثافة‭ ‬مقار‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬والمصرفية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬وتشتهر‭ ‬بكونها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬النمور‭ ‬الآسيوية‭ ‬الأربعة‭ ‬لتطورها‭ ‬ونموها‭ ‬السريع،‭ ‬كما‭ ‬صنفت‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬17‭ ‬كأكثر‭ ‬الدول‭ ‬ابتكاراً‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وفق‭ ‬مؤشر‭ ‬الابتكار‭ ‬العالمي‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬المراكز‭ ‬المالية‭ ‬العالمية،‭ ‬كما‭ ‬تعتبر‭ ‬إحدى‭ ‬أهم‭ ‬بوابات‭ ‬الاستثمار‭ ‬إلى‭ ‬السوق‭ ‬الصيني،‭ ‬ولديها‭ ‬أكبر‭ ‬وأنشط‭ ‬المطارات‭ ‬والموانئ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

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