((نعم شورية)) على اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار بين البحرين وهونغ كونغ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس بالإجماع على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية لتشجيع وحماية الاستثمار.
وأكد الدكتور علي الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حرص السلطة التشريعية على التوقيع على الاتفاقيات التي تعنى بالاستثمار خصوصاً مع الدول المتقدمة في الاقتصاد بشكل ملحوظ، مثل حكومة هونغ كونغ التي تعتبر بورصة عالمية، مشيراً إلى أن أي مستثمر يطمح في التسهيلات ويحرص على وجود حماية للاستثمارات فهذه الاتفاقية توفر هذه الحماية للمستثمرين وتشجعهم على الاستثمار في البلدين.
من جانبه، أوضح الشوري طلال المناعي أهمية هونغ كونغ في الاقتصاد العالمي، حيث تعد واحدة من أولى المراكز العالمية على مستوى العالم لكون اقتصادها رأس مالي ضخم يعتمد على الخدمات، ويتميز بأسعار الضرائب المنخفضة والتجارة الحرة، وتصنف عملتها كثاني أكثر عملة متداولة عالمياً، كما يصنف اقتصادها بحسب مؤشر الحريات الاقتصادية بأنه أكثر اقتصاد حرية في العالم بأسره. وأشار إلى أن هونغ كونغ تضم الحد الأعلى من كثافة مقار الشركات التجارية والمصرفية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتشتهر بكونها واحدة من النمور الآسيوية الأربعة لتطورها ونموها السريع، كما صنفت في المرتبة 17 كأكثر الدول ابتكاراً في العالم وفق مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023 والمركز الثالث في مؤشر المراكز المالية العالمية، كما تعتبر إحدى أهم بوابات الاستثمار إلى السوق الصيني، ولديها أكبر وأنشط المطارات والموانئ على مستوى العالم.
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